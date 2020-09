La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Coronavirus:

El Presidente de AFA aseguró que "hay que esperar el momento adecuado" para retomar la competencia. Y ratificó que no habrá descensos: "Se determinó por unanimidad". El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dialogó se refirió a la situación actual de la actividad, destacó el apoyo del Gobierno Nacional y marcó como prioridad principal la salud de los ciudadanos. "Hay que esperar al momento adecuado para volver a los torneos, eso lo definirá el Ministerio de Salud y hemos sido respetuosos", señaló en diálogo con ESPN, consultado sobre el retorno de la competencia a nivel nacional. "No puedo dar una fecha. Todos los dirigentes del fútbol argentino trabajamos para la vuelta. Queremos que los torneos se definan y en ese caso nos reuniremos con los dirigentes", agregó. En ese sentido, "Chiqui" aseguró que "el Gobierno nunca ha tenido ninguna imposición ni nada" al respecto y ahondó en detalles que hacen a la decisión final: "Cuando comenzó la pandemia había un montón de cosas que no sabíamos y ahora es diferente. Esto es prueba y error, hay que minimizar el problema de los contagios en los clubes. Y hay que abordar un montón de circunstancias: el hecho de jugar a puertas cerradas trae consigo decisiones importantes. También hay muchas provincias en Fase 1 y no todos los equipos del Interior del país entrenan con normalidad, no hay que buscar la desventaja deportiva, queremos volver y que todos estén en las mismas condiciones". Por último, el Presidente de AFA afirmó que habrá ascensos y reafirmó la quita de los descensos: "Fue votado por la Asamblea anterior y se determinó por unanimidad que no habrá en esta temporada. Luego fue llevado al Comité Ejecutivo y fue una resolución de la dirigencia y los que no estaban de acuerdo se manifestaron, lo cual me parece bien".

