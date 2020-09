La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Breves: Fútbol

29 de Septiembre de 2020







MESSI: GOL Y VICTORIA Después del affaire por su truncada salida, Lionel Messi marcó (de penal) uno de los tantos con los que Barcelona goleó 4-0 a Villarreal en su primera presentación de La Liga 2020/21. En tanto, el uruguayo anotó dos goles y dio una asistencia en su debut en el Atlético Madrid, que apabulló 6-1 al Granada. Los demás resultados del domingo fueron: Osasuna 1-3 Levante, Eibar 1-2 Athletic Bilbao, Cadiz 1-3 Sevilla y Valladolid 1-1 Celta de Vigo. Hoy se pone en marcha la cuarta jornada del campeonato con dos partidos: Real Sociedad vs Valencia y Getafe vs Betis. LEEDS, AGÓNICO Por la tercera fecha de la Premier League, el conjunto que dirige Marcelo Bielsa venció 1-0 a Sheffield United en el clásico de Yorkshire con un tanto de Patrick Bamford a los 43 minutos del ST. El domingo también jugaron: Tottenham 1-1 Newcastle, Manchester City 2-5 Leicester City y West Ham 4-0 Wolverhampton. Ayer, en tanto, Liverpool venció 3-1 a Arsenal, mientras que Aston Villa derrotó 3-0 a Fullham. Los líderes son Liverpool, Leicester y Everton, todos con 9 unidades. GOL DE PALACIO Rodrigo Palacio marcó ayer un tanto en la goleada 4-1 de Bologna sobre Parma, en el cierre de la segunda fecha de la Serie A de Italia. El domingo habían jugado: Spezia 1-4 Sassuolo, Hellas Verona 1-0 Udinese, Crotone 0-2 Milan, Napoli 6-0 Genoa y Roma 2-2 Juventus. Los líderes son Napoli, Milan y Hellas Verona con 6 unidades. DOBLETE DE ICARDI Tras iniciar el campeonato con dos derrotas seguidas, el Paris Saint Germain continúa en levantada en la Ligue 1: el domingo consiguió su tercera victoria consecutiva al superar 2-0 a Reims como visitante con un doblete de Mauro Icardi. Ahora, con 9 unidades, el conjunto de la capital se ubica en el 7º puesto a cuatro del líder Rennes (13). CAYÓ EL BAYERN En el cierre de la segunda fecha de la Bundesliga, Hoffenheim le dio de su propia medicina al Bayern Munich: lo goleó 4-1 con un doblete de Kramaric, que llegó a cinco tantos en dos partidos. Ahora, con 6 puntos, Hoffenheim comparte la cima de las posiciones junto al Augsburgo. GOLAZO DE SENESI El defensor Marcos Senesi (ex San Lorenzo) marcó un golazo de chilena para que Feyenoord venciera 4-2 a ADO Den Haag y llegara a siete puntos en el campeonato de Holanda. Los líderes son Ajax (donde juegan Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez) y Heerenveen con 9 unidades LIDERA EL BRASILEIRAO Por la 12ª fecha del campeonato de Brasil, Atletico Mineiro le ganó 3-1 como local a Gremio con un triplete de Keno. Así, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli se mantiene como único líder con 24 unidades, tres más que Inter de Porto Alegre (conducido por Eduardo Coudet), que igualó 1-1 con San Pablo (3º con 19). APERTURA DE URUGUAY A pesar de caer 1-0 ante Cerro el domingo, Rentistas (24 puntos) se mantiene como único líder del certamen dado que Nacional (23) no jugó frente a Liverpool por el caso positivo de coronavirus del brasileño Felipe Gerdoz. Posteriormente, todos los jugadores del Bolso se hisoparon y los resultados le trajeron tranquilidad: todos los futbolistas dieron negativo y estarán disponibles para jugar mañana ante Racing por Copa Libertadores.



Breves: Fútbol

29 de Septiembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar