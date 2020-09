La Auténtica Defensa. Edición del martes, 29/sep/2020 Automovilismo:

Fue 3º en la final que ganó su compañero Facundo Ardusso y que tuvo a Matías Rossi como escolta. "Es una alegría estar en el podio porque sé que cuesta un montón", contó el piloto de nuestra ciudad, quien quedó en el cuarto puesto del campeonato. Después de una primera fecha del Súper TC2000 en la que terminó con las manos vacías, el campanense Matías Milla tuvo revancha en la segunda: fue 2º en la carrera clasificatoria del sábado y volvió a subir al podio el domingo, al quedarse con el tercer puesto de la cambiante final que protagonizó en el circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. "Es una alegría estar en el podio, porque sé que cuesta un montón", remarcó luego el piloto de nuestra ciudad, poniendo en contexto su actuación: a lo largo del fin de semana batalló en pista con sus compañeros de equipo, Leonel Pernía y Facundo Ardusso, y también con Matías Rossi (piloto número 1 de Toyota) y Agustín Canapino (piloto número 1 de Chevrolet). Todos campeones de la categoría. El domingo, Milla partió del segundo lugar, por detrás de Pernía. En la primera mitad de carrera padeció la velocidad de Rossi cuando lo tuvo detrás; y luego le abrió paso a Ardusso, quien largó desde el octavo lugar y se terminó quedando con la victoria tras una brillante maniobra ante Pernía y Rossi. Así, el Negro cayó al cuarto puesto, donde tuvo que resistir los embates de Canapino. Lo hizo con éxito y como Pernía debió abandonar porque su Renault se prendió fuego, se ganó el derecho de subirse al podio nuevamente. "Estoy muy contento con la carrera que hice porque venía con un excelente ritmo y un gran auto. Después del curvón 1, Leo hizo una maniobra rápida hacía adentro y me llevé puesto con el piso un trozo de fibra muy grande. A partir de eso empecé con una vibración y tenía una ida de trompa importante que me hacía perder rendimiento. Cuando atrás lo vi a Rossi sabía que tenía al mejor de los Toyota y se me vino a la mente la maniobra que le hizo a Ardusso en los 200Km de 2019. Traté de cubrirlo, pero ya me había pasado muy fino. Después, con Canapino teníamos un ritmo similar. Yo estaba muy complicado en el curvón 1, pero pude defenderme cuando él me atacó. Siempre es difícil tener a cualquier piloto de elite atrás, pero pude contenerlo bien. Él iba muy firme en la primera curva, en varias vueltas tuve que ir casi tocando la línea interna porque con estos muchachos no se puede regalar ni dos centímetros. Dos veces me rozó y me desacomodó el auto, pero después me respetó muy bien.", explicó el campanense sobre las diferentes situaciones que atravesó en la carrera. En esta segunda fecha de la temporada 2020, el Renault Sport Castrol Team recuperó terreno respecto a Toyota y Chevrolet, que se habían mostrado más firmes el fin de semana anterior. Y Milla aprovechó para lograr su primer podio del campeonato y el sexto con la marca del Rombo después de los cinco alcanzados en 2019. "Estoy muy contento porque fue un fin de semana atípico, ya que cuando llueve (por el sábado) siempre hay que estar en la mejor posición y es primordial llegar. Dejé absolutamente todo. Al romper el piso del auto tuve grandes problemas, como las vibraciones. Además, la hidráulica se me puso dura. Llegué liquidado físicamente. Por todo eso es una alegría enorme estar en el podio; estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo Renault", cerró el piloto de nuestra ciudad, quien cosechó 18 unidades entre sábado y domingo. De esa manera, ahora se ubica en la cuarta posición del campeonato de pilotos que lidera Rossi con 42 y que tiene a Ardusso y Canapino como escoltas con 38. La próxima fecha del Súper TC2000 será el próximo 25 de octubre en escenario a confirmar.

