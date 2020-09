La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 El Intendente recibió a transportistas escolares que por la cuarentena no pueden trabajar







Sebastián Abella se reunió con un grupo de representantes de este sector que, ante el cierre de las escuelas por la pandemia se quedaron sin ingresos. Se acordaron distintas líneas de trabajo conjunto. Ayer alrededor de las 11 una caravana de transportes escolares rodeó la plaza a bocinazos y se estacionó frente al Palacio Municipal, pidiendo entrevistarse con el Intendente e hicieron declaraciones a la prensa. Entre otras cuestiones, señalaban que meses atrás habían solicitado una reunión y que "sólo habían sido recibidos por un Secretario" y que no habían tenido mayores respuestas. El tema central pasa por los costos fijos que tienen que asumir, cuando no han tenido ingresos desde que se declaró la pandemia y la suspensión de las clases presenciales. Además, señalaron que industrias locales utilizan empresas foráneas para transportar trabajadores, "cuando el intendente podría intermediar para que las combis locales sean tenidas en cuenta" y que hablaban por decenas de transportistas. También señalaron que, más allá de la pandemia, por las características de la actividad, de enero a marzo no tienen ingresos y querían ser considerados para transportar a los beneficiarios de las colonias de vacaciones organizadas por la Municipalidad. "No queremos subsidios, sólo queremos trabajo. Fue entonces que se presentaron los concejales Romina Carrizo y José Insausti, quienes se encontraban en el bloque del PJ-Frente de Todos. Al informase de la situación, recordaron que la concejal Stella Giroldi había presentado un proyecto para que sean eximidos de las tasas municipales. Minutos después, Abella se presentó en la explanada municipal y frente a los periodistas presentes comenzó un diálogo que por momentos se puso tenso. Fue entonces que el Intendente les explicó que así no se podía sacar nada en limpio. Los invitó a designar a un grupo de voceros y pasar a su despacho. Durante el encuentro, del que también participó el director general de Tránsito y Transporte del Municipio, Alejandro Barja, se escucharon las propuestas de los vecinos de una forma más ordenada. Desde el Municipio se les arrimó una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Elisa Abella, quien también se sumó a la reunión, para poder incluir a algunos transportistas en el reparto diario de alimentos que realiza esta dependencia municipal. "También, los acompañaremos en el pedido de eximición de tasas, decisión que depende del Concejo Deliberante, y nos comprometimos a realizar gestiones con empresas privadas para ver qué oportunidades existen de incluir en sus traslados a los transportistas en una mesa de trabajo conjunta", resumió el Intendente una vez finalizado el encuentro y enfatizó que "desde el primer día de la cuarentena estamos trabajando en la búsqueda de soluciones para cada sector económico que se vio paralizado y, la reunión de hoy, fue en esa línea".

En la reunión, se delinearon distintas propuestas y posibles acciones para acompañar al sector.





El intendente los recibió primero en la explanada, y luego invitó a pasar a su despacho a un grupo de voceros para dialogar.





Abella escuchó las distintas situaciones e invitó a un grupo de representantes a una reunión





Los concejales Carrizo e Insausti también hablaron con los transportistas, y recordaron que Giroldi presentó un proyecto para que sean eximidos de las tasas municipales.

#Ahora caravana de transportes escolares frente al Palacio Municipal, los transportistas en diálogo con el intendente solicitaron Trabajo, manifestaron que hacen los trámites correspondientes de habilitación, pagan según los requisitos y no hay trabajo para afrontar los gastos. pic.twitter.com/H3inO3qmdH — Daniel Trila (@dantrila) September 29, 2020

