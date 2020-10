Propietarios de canchas de fútbol 5 reclamaron la vuelta de la actividad

Se concentraron ayer por la tarde en las escalinatas de la plaza Eduardo Costa. Denunciaron un Estado "ausente" y pidieron ser escuchados. La pelota quiere volver a rodar. Este martes por la tarde, propietarios de canchas fútbol 5 y sus familias se manifestaron en el centro de la ciudad contra la prohibición que pesa sobre la actividad y reclamaron asistencia del Estado. La concentración se difundió por las redes sociales y convocó a decenas de personas en las escalinatas de la plaza Eduardo Costa, que con pasacalles, volantes y aplausos reclamaron la reapertura de sus establecimientos. "Hace siete meses que estamos cerrados. No tenemos ningún tipo de ingreso. No nos eximieron de ninguno de los impuestos. Lo único que queremos es que el Estado nos escuche, porque sentimos que está completamente ausente. La verdad que estamos desesperados, no sabemos qué hacer", expresó uno de los dueños de canchas movilizados. Y añadió: "La manifestación es realmente tranquila, trajimos a nuestras familias. Queremos que la sociedad se entere de nuestra situación. Estamos al límite, no podemos más. Queremos que alguien nos escuche". Las canchas de fútbol han sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Inhabilitadas desde que comenzó el aislamiento, a principios de septiembre recibieron el aval para reabrir solo bajo la modalidad "metegol". Sin embargo, alguno de los establecimientos no pudieron garantizar el protocolo y ante la catarata de denuncias por parte de vecinos, el Municipio se vio obligado a suspender de nuevo la actividad. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la modalidad metegol resultaba poco atractiva para los concurrentes a las canchas de fútbol 5. Además, exigía demarcar el césped sintético con nuevas líneas blancas difíciles de remover luego. "Nosotros no estamos marchando en contra del Municipio y de nadie. Creemos que estamos solos y que el Estado no nos escucha. En este caso, por ahí es el Municipio el que tiene que alzar la voz. Pero nosotros no tenemos nada en contra de nadie. Presentamos nuestras propuestas y necesitamos que nos escuchen. Después, si vuelven con otras, estamos dispuestos a escucharla. No queremos imponer nada, sino una solución, nada más", señaló el propietario que diálogo con los medios. Los manifestantes apelaron a su imaginación para darle color a la protesta, llevando pelotas y hasta un pequeño arco. Y en un gran pasacalle extendido se leía "Nos estamos fundiendo". La mayoría era de Campana, pero también hubo referentes del fútbol 5 de Zárate, donde la actividad nunca estuvo permitida durante la pandemia. "Queremos intentar reabrir las canchas, tener algún tipo de ingreso y condonación de deuda sea privada o pública. Nosotros no tuvimos la misma suerte que los chicos de Campana, siendo que mandamos protocolo y cartas. Y nunca se comunicaron del Municipio, que demostró total desinterés", comentó un vecino de Zárate. "Entendemos que esto es una pandemia, pero necesitamos trabajar. Que sea parejo: si puede abrir un local de ropa…", dijo.

Los propietarios de canchas reclamaron soluciones para su situación “límite"





La concentración fue convocada por redes sociales.



Propietarios de canchas de fútbol 5 reclamaron la vuelta de la actividad

