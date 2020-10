La tendencia a la baja que venía presentando Campana sufrió ayer un sobresalto. De esta manera, ahora son 2.124 los casos totales; y 576 de ellos se encuentran activos. Ayer se reportaron 13.477 y Argentina se convirtió en el octavo país con mayor cantidad de casos totales. Además, se confirmaron otros 406 fallecimientos.

Después de haber registrado, en los últimos días, números que conformaban tendencias favorables, la ciudad se vio sorprendida este martes: el parte de la Secretaría de Salud municipal confirmó 69 nuevos positivos, la marca diaria más alta que ha registrado Campana desde el inicio de la pandemia.

De esta manera, los casos totales en el distrito ascendieron a 2.124: de esa cifra, 576 se encuentran activos, 1.505 se han recuperado (ayer fueron informadas seis altas médicas) y 43 han fallecido.

De acuerdo a fuentes consultadas por LAD, el número de nuevos contagios se vio impulsado por una mayor afluencia de resultados de análisis realizados por laboratorios privados.

Es la tercera vez que Campana reporta 60 o más casos en un solo día: las anteriores fueron el martes 1 de septiembre (67) y el sábado 19 (60). Por ello, estos 69 se transforman en un récord y, a su vez, elevaron considerablemente el "promedio de casos diarios de los últimos siete días" (el índice pasó de 29,6 a 34,3).

En las jornadas previas, los números del parte de la Secretaría de Salud municipal habían dejado buenas noticias. Con los 11 positivos del domingo, la semana que transcurrió del 21 al 27 de septiembre cerró con 224 totales, un registro que significó un descenso por tercera semana consecutiva.

Y con los 29 contagios anunciados el lunes, el promedio de casos en los últimos siete días había quedado en 29,6, el registro más bajo de este índice desde el pasado 28 de agosto.

En tanto, hoy miércoles se estará cerrando septiembre, el mes más duro hasta el momento en Campana en esta pandemia: ya cuenta con más de 1.000 casos acumulados y ha reportado 19 fallecimientos.



SEGUNDO POSITIVO EN EL HCD LOCAL

La concejal Soledad Calle (PJ-Frente de Todos) dio positivo de coronavirus y se convirtió en el segundo caso que se registra en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Campana luego del contagio de Ernesto "Cacho" Meiraldi (Juntos por el Cambio).

La edil ya se encontraba aislada el fin de semana, "con el malestar generalizado propio de la enfermedad". Igualmente, siguió "activa, realizando la labor parlamentaria desde su casa", informó el PJ Campana.

Más tarde, la propia Calle posteó ayer al respecto: "Muchas gracias a todxs lxs compañerxs y vecinxs que se preocuparon por mi salud y me enviaron mensajes de cariño". Y luego agregó: "Hoy (por ayer) me siento mejor y pude retomar un poco el trabajo. Me sumé a dialogar sobre la reforma de la Ley Orgánica con Perspectiva de Género junto a la ministra Estela Díaz, Victoria Tolosa Paz, Florencia Saintout, María Higonet y las compañeras de la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios".



ZÁRATE INFORMÓ 35 NUEVOS CONTAGIOS

Así, la vecina ciudad se aproxima a los 2 mil casos totales.

La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 35 nuevos positivos de coronavirus y, además, 31 altas médicas. De esta manera, su cuadro de situación presenta 1.944 casos totales: 343 se encuentran activos, 1.549 se han recuperado y 52 han fallecido. Al mismo tiempo acumula 225 análisis pendientes de resultado.

Por su parte, la Municipalidad de Escobar informó 86 nuevos contagios, 93 altas médicas y dos nuevos decesos: una mujer de 65 años y un hombre de 81. De esta manera, acumula 6.227 casos totales: 2.489 se encuentran activos, 3.587 se han recuperado y 151 han fallecido.

Por su parte, Exaltación de la Cruz reportó 9 nuevos infectados y así llegó a 642 casos totales desde que comenzó la pandemia: 109 se encuentran activos, 522 se han recuperado y 11 han fallecido.

Finalmente, en Pilar se registraron 144 nuevos contagios y los casos confirmados en el distrito aumentaron a 8.259. De esa cifra, 987 se encuentran activos, 7.088 ya se han recuperado y 184 han fallecido.