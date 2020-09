Se trata de Mónica Bazán. "Lo que pido es que si alguien encuentra mis documentos o algo alguna credencial a mi nombre, que la acerquen al diario", señaló. "Después, sacando conclusiones, me parece que nos venía siguiendo desde el Pago Fácil", señaló Mónica Bazán quien ayer por la tarde fue asaltada por un motochorro en las inmediaciones de Coletta y Rawson. Según explicó la vecina, ella se trasladaba en moto junto a su hija y llevaba la cartera entre sus piernas y el manubrio. "Se nos acercó y primero pensé que era un conocido, y luego cuando me lo vi encima no atiné a hacer nada porque aparte temí que nos hiciera algo. El malviviente se trasladaba en una moto de 110cc color negra, llevaba casco y un barbijo color negro. Cuando reaccionó, intentó perseguirlo pero luego le pareció inútil. Incluso un vecino solidario también se había sumado a la persecución. Llorando, junto a su hija, se fue hasta la Comisaría de Rawson, donde radicó la denuncia. "El problema no es la plata, sino todos los documentos. Tenía todo ahí: DNI, Tarjeta Verde de la moto, las credenciales de la Obra Social… hacer los duplicados de todo eso y con la pandemia, no sé cómo voy a hacer. En la Comisaría me hicieron una copia de la denuncia por si me para la policía. Yo tengo que ir a trabajar, pero voy a andar sin ningún documento. Lo que pido es que si alguien encuentra mis documentos o algo alguna credencial a mi nombre, que la acerquen al diario", concluyó.



Le roban la cartera mientras andaba en moto

