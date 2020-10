Abella solicitó a la Provincia que Campana pase a Fase 5

El Intendente realizó el pedido ante el gobernador Kicillof, a fin de que puedan habilitarse en la ciudad todas las actividades económicas que aún no están permitidas por la pandemia. El intendente Sebastián Abella solicitó a la Provincia de Buenos Aires que Campana pase a la Fase 5 del Distanciamiento Social decretado por el gobierno nacional en el marco de la pandemia. El jefe comunal realizó el pedido ante el gobernador Axel Kicillof, a fin de que puedan habilitarse en la ciudad todas las actividades económicas que aún no están permitidas. "Es muy importante que, con todos los cuidados, medidas sanitarias y protocolos, podamos reactivar todos aquellos sectores que todavía no tienen la posibilidad de trabajar. Sabemos que hay muchas familias por detrás que quizá no reciben ninguna ayuda del Estado y vienen atravesando una situación difícil y que, con el correr de los meses, se les está haciendo insostenible. Por eso es que realicé el pedido ante las autoridades provinciales", comentó Abella al tiempo que se mostró esperanzado de recibir una respuesta favorable en los próximos días.

El Intendente sigue de cerca la situación de cada una de las actividades y de los sectores económicos de la ciudad.



