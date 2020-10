La concejal Soledad Calle (PJ-Frente de Todos) dio positivo de coronavirus y se convirtió en el segundo caso que se registra en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Campana luego del contagio de Ernesto "Cacho" Meiraldi (Juntos por el Cambio).

La edil ya se encontraba aislada el fin de semana, "con el malestar generalizado propio de la enfermedad". Igualmente, siguió "activa, realizando la labor parlamentaria desde su casa", informó el PJ Campana.

Más tarde, la propia Calle posteó ayer al respecto: "Muchas gracias a todxs lxs compañerxs y vecinxs que se preocuparon por mi salud y me enviaron mensajes de cariño". Y luego agregó: "Hoy (por ayer) me siento mejor y pude retomar un poco el trabajo. Me sumé a dialogar sobre la reforma de la Ley Orgánica con Perspectiva de Género junto a la ministra Estela Díaz, Victoria Tolosa Paz, Florencia Saintout, María Higonet y las compañeras de la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios".