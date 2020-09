La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 Breves: Noticias de Actualidad

30 de Septiembre de 2020







PER SALTUM ACEPTADO La Corte Suprema de Justicia aceptó el per saltum de los desplazados jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, por lo que quedaron suspendidos por el momento sus traslados, aunque aclaró que eso no implica expedirse sobre la cuestión de fondo. "Sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida", afirmó la Corte en su fallo. Los jueces removidos habían acudido al máximo tribunal para mantenerse en los cargos a los que arribaron durante la gestión de Cambiemos, luego de que el actual oficialismo los desplazara por decreto para que vuelvan a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018. USTEDES NO Los empleados de empresas que hayan abonado los salarios mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán adquirir dólar ahorro en el marco del endurecimiento del cepo cambiario. En agosto pasado, 1,7 millones de empleados percibieron el ATP, por lo que quedan automáticamente inhabilitados para comprar divisas. Fuentes del Banco Central indicaron que el ATP constituye un "plan de asistencia y está incluido en la comunicación A7105", por lo que los trabajadores que hayan percibido esa asistencia no podrán comprar moneda extranjera. LLEGAN EL MARTES El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará el martes próximo las negociaciones con la Argentina en busca de un nuevo acuerdo para refinanciar la deuda que el país mantiene con el organismo por alrededor de 44.000 millones de dólares. Según confirmaron fuentes oficiales, el próximo martes llegará al país una misión del organismo, para dar inicio a las tratativas para alcanzar un nuevo programa de financiamiento. La misión será encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del hemisferio occidental del FMI, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, quienes se unirán a Trevor Alleyne, representante residente del FMI en Argentina. TASA POR EL PISO La tasa de inversión cayó en el segundo trimestre al equivalente del 9,5% del PBI, menos de la mitad del "piso" del 20% que la mayoría de los economistas consideran el requisito para consolidar un crecimiento económico genuino, un nivel que, a juzgar por el desempeño de la última década, ya es "parte del pasado", según la consultora Invenómica. Más allá de las limitaciones propias del actual contexto local e internacional por el coronavirus, la entidad dirigida por Pablo Besmedrisnik advirtió que tanto la caída "persistente y profunda" del PBI en general y de la inversión en particular no son "consecuencia exclusiva de la pandemia" sino también "el resultado de un largo proceso de deterioro de la dinámica ahorro-inversión-crecimiento que adolece la Argentina". PRIMER DEBATE El presidente Donald Trump y el ex vice mandatario Joe Biden protagonizaron ayer por la noche el primer debate de cara a las elecciones de noviembre, que definirán al encargado de conducir los destinos de la primera potencia mundial por los próximos cuatro años. El encuentro se realizó en Cleveland y encontró a un Biden agresivo, que cuestionó a Trump sobre su pago de impuestos federales en 2016 y 2017 (el New York Times reveló un aporte de tan solo 1.500 dólares) y el manejo de la crisis sanitaria del COVID-19. Por su parte, el actual mandatario acusó a su contrincante demócrata de ceder ideales ante el ala "radical" de su partido y crítico su larga trayectoria como senador en el Congreso, asegurando que él hizo más en 4 años que Biden durante toda su carrera.



