La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 El fiscal general rechazó el pedido de amparo de Bruglia y Bertuzzi







Rodrigo Cuesta emitió el lunes un dictamen desfavorable pero ahora será la Sala 5 quien deberá decidir sobre el pedido de revertir la suspensión de sus cambios de destino. El fiscal general en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, rechazó el lunes el pedido de amparo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para revertir la suspensión de sus traslados que decidió el Senado tras una investigación del Consejo de la Magistratura. La pretensión de amparo de Bruglia y Bertuzzi fue rechazada en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti pero ambos apelaron y, como parte de ese trámite, el fiscal emitió hoy un dictamen desfavorable que analizará la Sala 5 para tomar una decisión. "En síntesis -señaló el dictamen fiscal de 38 páginas-, de lo expuesto se desprende, que el procedimiento de traslado de los actores (Bruglia y Bertuzzi) requería de un nuevo acuerdo del Senado de la Nación para considerarse perfeccionado". "El título que los accionantes ostentaron como jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, no alcanzó a consolidarse", evaluó Cuesta citando jurisprudencia, en especial del constitucionalista Germán Bidart Campos. El fiscal aclaró que la negativa al amparo no pone en cuestión "la inamovilidad ni la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces demandantes" pero remarcó que las garantías de las que gozan, en su carácter de magistrados, se refieren "exclusivamente a los cargos en los cuales han sido designados de acuerdo a los procedimientos constitucionalmente establecidos a ese efecto". Los jueces Bruglia y Bertuzzi insistieron en la apelación que se respetaron los requisitos para el traslado de magistrados en cuanto a material: penal, grado: juez de cámara y jurisdicción: federal, aunque en primera instancia la jueza Biotti dijo, por el contrario, que no se cumplía una de esas condiciones. Ambos jueces fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 -primera instancia- a la Cámara de Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital -segunda instancia-, con lo cual hay una asimetría en la "jerarquía". "No sólo la tarea desempeñada por unos y por otros es esencialmente distinta, sino que además su función dentro del proceso penal difiere claramente tanto en cuanto a su naturaleza como al momento de su intervención", recalcó Biotti en el primer rechazo al amparo de los magistrados.

Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que cuestionan la decisión del Senado.



El fiscal general rechazó el pedido de amparo de Bruglia y Bertuzzi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar