La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 Meoni ratificó que los vuelos en Argentina volverán en octubre







"Todavía estamos en situación compleja, sobre todo en el interior del país y por eso estamos esperando ver como evoluciona la pandemia en estos días y, a partir de ahí, tomar la decisión de cuando comienza a operar en cabotaje y en larga distancia". El ministro de Transporte, Mario Meoni, ratificó que las autoridades siguen trabajando para que los vuelos se reanuden durante octubre, aunque aclaró que eso dependerá de la evolución de la pandemia de coronavirus. "Todo esto estamos trabajando para preparar el regreso de los vuelos y, si la situación epidemiológica se mantiene en un amesetamiento, estimo que vamos a poder volver a tener vuelos el mes próximo, como estaba previsto", sostuvo el ministro. En oportunidad de presentar el nuevo sanitizante que se prevé usar en el transporte público de pasajeros, Meoni reiteró que "hemos trabajado con los protocolos de todos los sectores ligados a la actividad aérea y cada uno de los actores que intervienen en la faz aeroportuaria está listo para comenzar a volar". No obstante, aclaró que "hay situaciones que exceden a los protocolos y tienen que ver con la evolución de la pandemia en el ámbito nacional y con la preocupación que tiene nuestro presidente con las señales que damos desde el Estado respecto de una mayor apertura". "Todavía estamos en situación compleja, sobre todo en el interior del país y por eso estamos esperando ver como evoluciona la pandemia en estos días y, a partir de ahí, tomar la decisión de cuando comienza a operar en cabotaje y en larga distancia, siempre teniendo en cuenta la decisión del presidente de cuidar, por encima de todo, la salud de los argentinos", aseveró el ministro. Indicó que "hay todo un proceso y en lo que tiene que ver con las operaciones internacionales hay un cronograma establecido a distintos lugares del mundo, de manera permanente, siempre basado en lo que establece el decreto nacional vigente hoy, y en los vuelos de cabotaje, tiene que ver la opinión de los gobernadores y la situación de cada una de las provincias". Recalcó que "a esta altura los protocolos ya están aplicados y pensada la trazabilidad de los pasajeros, que es lo que más nos preocupa a nosotros, esa persona que puede viajar enferma de un lugar a otro y transmite la enfermedad, no tanto en el avión, sino cuando llega". Aerolíneas Argentinas apuesta al segundo semestre del 2021 El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, estimó que la línea de bandera estará recuperando un funcionamiento "muy cercano" al del 2019 durante el segundo semestre del año próximo, y aseguró que hay "mucho entusiasmo en la gente para volver a volar". Durante su participación en una reunión virtual organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), junto con otros representantes de líneas aéreas y de operadores del sector aerocomercial, Ceriani indicó que "la experiencia que hemos recogido en nuestros vuelos especiales, tanto a nivel internacional como doméstico, nos indica que de todos los vuelos que hemos hecho, solamente hemos tenido dos contagios". "Esto revela -añadió- que volar es absolutamente seguro y que los protocolos que estamos aplicando, que han sido autorizados por las autoridades sanitarias y de la ANAC y que se conformaron sobre la base de las recomendaciones de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y de la OMS (Organización Mundial de la Salud), dan resultados positivos". Ceriani dijo estar "muy confiado" en que "va a ser un éxito la vuelta de las operaciones", y que "la gente le está perdiendo el miedo a volar y el que puede volar, lo hace. Al menos así quedó reflejado en el último Hot Sale, donde las ventas duplicaron las expectativas que teníamos al respecto", remarcó. "Eso nos indica -apuntó- que cuando se puedan reanudar los vuelos, habrá una respuesta de los pasajeros", pero aclaró que "la reactivación tiene que ser no solamente de la aviación, sino también del Turismo, porque será fundamental para sostener la recuperación". Explicó Ceriani que "el 80 por ciento de la venta que tuvimos en el Hot Sale fue para destinos domésticos y regionales, y si bien el 26 por ciento corresponde a billetes con fecha de acá a fin de año, hay un 54 por ciento de venta para la temporada alta, sobre todo de cabotaje y con una recuperación más lenta en el mercado internacional". "Por lo tanto, estimamos que para el segundo semestre del año próximo el nivel de demanda será bastante parecido al del 2019. Lógicamente que las predicciones que teníamos antes de la pandemia estarán lejos de concretarse, pero somos optimistas con la recuperación", destacó. En otro orden, remarcó que están viendo que con la pandemia "apareció un nicho de negocio al que históricamente no le habíamos dado relevancia, que es la carga. Algo que todas las aerolíneas empezaron a aplicar y nosotros también. Va a haber una situación en los próximos años donde este nicho se hará más importante y se va a mostrar más atractivo, teniendo en cuenta la disminución del volumen de pasajeros". "Ante esto, en Aerolíneas estamos trabajando sobre este nuevo modelo de negocio. Hasta ahora lo hemos hecho con insumos, pero también lo vamos a extender a la carga general, conscientes de que los ingresos tendrán en este futuro dos puertas, los pasajeros y la carga, lo que nos lleva a cambios que no son tan transitorios", detalló finalmente el directivo.



