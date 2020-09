Lo aseguró la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, tras la puesta en marcha del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, impulsado por el Gobernador Axel Kicillof, que contempla la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción en todo el territorio provincial. El Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, anunció una importante inversión que supera los 190 mil millones de pesos en los próximos tres años, destinados a resolver el problema habitacional y de acceso a la vivienda de miles de familias bonaerenses, con alrededor de 50.000 viviendas y más de 91.000 lotes con servicios destinados a la construcción de casas en todo el territorio provincial. El anuncio fue saludado por la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, quien calificó a medida como "muy esperada y necesitada, en especial, si observamos las situaciones que se vienen dando en los últimos días y donde Campana no estuvo exenta, con los problemas evidenciados en torno a la vivienda en San Cayetano, La Facera, entre otros sectores". "Se trata de un problema estructural y de larga data, que estamos seguros no se resuelve reprimiendo y dejando a un costado las necesidades de la gente. Hay que escuchar ambos lados de los reclamos, y no gobernar para unos pocos. Por eso confiamos en que este Plan sea un principio de solución para muchas familias en situación precaria, con voluntad de hacer un esfuerzo para tener su lugar propio sin que nadie les regale nada, pero con un Estado solidario y dispuesto a ayudar. Hoy empezamos a resolver el déficit habitacional tras cuatro años sin ningún plan de vivienda" agregó la edil. El Plan anunciado incluye la construcción de 33.600 nuevas viviendas ($ 85.679 millones), la reactivación de obras de 9.738 viviendas ($ 9.880 millones), la generación de 85.353 lotes con servicios ($ 10.120 millones), la generación de 507 proyectos de urbanización en barrios populares ($ 33.222 millones), mejoras habitacionales y de hábitat en 18.426 obras ($ 11.509 millones), mientras que los recursos destinados a través del PROCREAR en PBA alcanza a 6.213 viviendas y 5.846 lotes ($ 39.776 millones). Para la Concejal Calle, el problema de acceso a la vivienda "quedó mucho más en evidencia durante la pandemia. Es importante que tanto el Presidente como el Gobernador lleven a cabo un ordenamiento territorial que nos permita planificar la producción de tierra urbana, la construcción de viviendas, pero también el acceso al crédito y la tierra. Hay un fuerte compromiso por resolver cada uno de los problemas que van surgiendo. Algunos devienen de años de desidia, otros son parte de los nuevos paradigmas que nos ha impuesto la pandemia, de la que entre todos vamos a superar, fortalecernos y ser mejores" concluyó.



Calle junto al Gobernador, durante su última visita a Campana.



