Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana volvió a manifestarse sobre las problemáticas en torno al acceso de tierras y planes de viviendas. "Hay pruebas de que el Gobierno Nacional, Provincial y gestiones Municipales con una mirada estratégica y planificando pueden dar respuesta a este tema pero la realidad aquí es que la gestión Abella, no quiere, no puede, o no sabe". A raíz de las tomas de terrenos que se vienen dando en algunos puntos de la ciudad y la dificultad que tienen todos los vecinos que quieran acceder a una casa propia, desde el Frente Grande Campana vienen abordando esta problemática y diagramando planes de trabajo. Sobre el tema volvió a expresarse, Gustavo Parravicini, titular del espacio quien comentó "Acompañamos y nos solidarizamos con las familias afectadas por la falta de políticas públicas de la gestión de Sebastián Abella, de la misma forma que le hemos presentado propuestas para poder trabajar sobre esa temática". En esa línea, Parravicini, criticó la decisión de criminalizar a quienes en un momento de desesperación ocupan un terreno y señaló que "En los últimos días, en medio de un temporal, vimos cómo la respuesta a este flagelo vuelve a ser la presencia de la fuerza pública, lejos están de dar una respuesta estatal con políticas públicas que terminen con las diferencias del sistema capitalista, profundizadas por la ya famosa dupla Macri/Pandemia. Lamentablemente en nuestra ciudad existe un Gobierno que no se corre un ápice de los lineamientos políticos de Cambiemos y no puede empatizar con los vecinos que la pasan mal". "Es de conocimiento público que en nuestra Ciudad miles de familias sufren la necesidad de contar con un terreno donde poder edificar su casa y así poder estar más cerca de tener una vida digna, y de gozar de un derecho elemental, como lo es el derecho humano a la vivienda" añadió. Además de opinar sobre la situación, el representante del Frente Grande Campana, señaló que "es necesario hacer", y por ello destacó la gestión del Presidente del Frente Grande a nivel Nacional e Intendente Mario Secco en Ensenada y Fabian Cagliardi jefe comunal de Berisso, quienes firmaron la adhesión al. Plan Nacional de Suelo Urbano. "Son pruebas claras de que el Gobierno Nacional, Provincial y gestiones Municipales con una mirada estratégica y planificando pueden dar respuesta a lo que la Gestión Abella, no quiere, no puede, o no sabe", apuntó. Asimismo detalló que "El Plan Nacional de Suelo Urbano además de ser una gran combinación con el Programa Procrear, representa un paso firme para ir resolviendo el problema habitacional en todo el país, al que Campana como ya sabemos no es ajeno. El convenio firmado por Secco y Cagliardi favorecerá a los vecinos para alcanzar el sueño de la casa propia". El Plan Nacional de Suelo Urbano promueve la articulación del sector público con organizaciones gremiales y no gubernamentales afines a las temáticas de hábitat y suelo, Universidades que cuenten con carreras de Urbanismo y Arquitectura, Colegios profesionales y Cámaras del sector inmobiliario y de la construcción, busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial y contempla la regulación del mercado del suelo de las distintas localidades. Además fue declarado de interés legislativo por iniciativa de nuestra Diputada Provincial Susana González, Presidenta del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires. "El desconocimiento de estas herramientas o la decisión consciente de no hacer uso de ellas por parte del gobierno municipal no es casual. Firmar convenios, trabajar mancomunadamente con la Nación y la Provincia de Buenos Aires como lo hacen otras gestiones locales, pondría en evidencia el desinterés por nuestros vecinos y vecinas más humildes que tuvo el macrismo durante 4 años y cómo se da respuesta a problemas estructurales, como el del acceso a la tierra, con una presencia clara del Estado. Esta actitud nos obliga, como partido político, a pensar y proponer a toda la oposición del campo popular nacional a trabajar en búsquedas de escenarios que beneficien a los vecinos más golpeados por la famosa dupla en nuestra ciudad", concluyó.



