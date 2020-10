La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 Municipales aseguran que en un año perdieron 30% de su salario contra la inflación







El dato fue arrojaron tras un examen de la evolución salarial que condujo el gremio. Los últimos aumentos fueron recibidos en el verano. "Desde el gremio hemos realizamos una exhaustiva evaluación del impacto económico que se ha generado en los salarios de los trabajadores debido a este proceso inflacionario, que disparó los indicadores entre agosto 2019 y agosto 2020. Llevamos rezagados más de un 30% los salarios de los trabajadores en doce meses, en el año 2019 se perdieron más de 12 puntos y no fue producto de la pandemia, y en lo que va del año ya se acumuló un 19%", explicó el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana en un comunicado de prensa difundido ayer. Y continuó: "Esto demuestra claramente un importante deterioro en el poder adquisitivo de los salarios repercutiendo fuertemente en la economía familiar, a tal punto que la gran mayoría de los trabajadores no alcanzan a cubrir los costos de la canasta básica familiar la que actualmente está en $ 45.477,66". El gremio señaló que ha decidido "esperar que el Departamento Ejecutivo Municipal, en la próxima reunión paritaria, responda al pedido realizado por el gremio, con una propuesta concreta, a fin de poder actualizar los sueldos básicos con los aumentos que se fijaron por decreto en 2019, para luego comenzar a discutir salarios en lo que va del año". "No es poco el esfuerzo que hacen los trabajadores, como para seguir con los sueldos congelados, en esta época lamentablemente de Covid-19 los trabajadores cumplimos, estuvimos en el frente de batalla. El que no cumplió fue el intendente, no respetando la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo", manifestó el Sindicato. "Además debemos destacar que esta comisión directiva, ha decidido junto al cuerpo de delegados, que de no haber una solución a estos justos y legítimos reclamos, se adoptarán las medidas que determinen los compañeros trabajadores en asambleas, desde luego poniendo en conocimiento a nuestra Federación (FeSiMuBo), a la CGT si fuese necesario y al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la misión de quienes integran el Movimiento Obrero Argentino es la de proteger los derechos e intereses de los asalariados, recordando que también el Estado tiene un rol muy importante, que es la de garantizar los derechos de los trabajadores, como así también, velar por su fiel y estricto cumplimiento", concluyó el gremio.

CARLOS BARRICHI, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNCIPALES DE CAMPANA.



