La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 ATE rechazó por insuficiente la propuesta salarial







La oferta del gobierno, rechazada por la inmensa mayoría de los gremios de la Ley 10.430, contenía un aumento del 10% promedio al salario de bolsillo. Desde ATE Bonaerense consideran insuficiente y esperan una nueva propuesta en la cual no se pierda salario a manos de la inflación, que se eleven sustancialmente los salarios más bajos, que contenga la ampliación del pago de la bonificación por pandemia a aquellos sectores que aún no la han percibido, que se avance sobre las recategorizaciones adeudadas desde 2014, y que se continúe con el pase a planta permanente de los precarizados y se inicie una nueva tanda. Ante estos planteos de ATE bonaerense, el gobierno decidió llamar a un cuarto intermedio para el lunes a las 10 hs. Luego de la reunión paritaria, el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, dijo que: "Para nosotros es absolutamente insuficiente en lo que hace al porcentaje ofrecido, porque ni siquiera alcanza el acumulado para contemplar la proyección inflacionaria de este año. Además, los salarios más bajos no tienen un aumento significativo, sin ser contemplados, como es el caso de los y las trabajadoras de la educación, de la niñez, de desarrollo de la comunidad, entre otros". Por otra parte, de Isasi resaltó que en la reunión desde ATE bonaerense insistieron en "la necesidad que la provincia otorgue licencias excepcionales a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están realizando tareas esenciales y que se encuentran exhaustos. Esta situación de pandemia exige que el gobierno tome cartas en el asunto y haga rotación de personal en salud, niñez y en todos los sectores que se encuentran trabajando al límite de sus capacidades".

