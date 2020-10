Por streaming, se lanzó la Expo Joven 2020

Este año, dado el contexto de pandemia, la quinta edición de "Expo Joven" se realizó a través del canal de Youtube de la Municipalidad. Participaron instituciones educativas, clubes deportivos y dependencias municipales. La pandemia no fue excusa para que cientos de jóvenes de la ciudad puedan conocer las múltiples propuestas educativas y de empleo que ofrece la ciudad de cara a su futuro. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio llevó adelante este lunes la quinta edición de "Expo Joven" de manera virtual. Y lo hizo bajo el lema "Stremeando futuro", a través del canal oficial de Youtube del Municipio (/Municipalidaddecampana) y otras plataformas web. El evento online contó con la participación de instituciones educativas públicas y privadas. Ellas fueron: Ciclo básico Común de U.B.A.; U.T.N. Regional Delta; U.N.L.U.; Universidad Nacional de Lomas de Zamora Escuela de Arte "Ricardo Carpani"; Instituto SUP. F.D. y T Nº15 "Profesora Berta Luisa Marquehosse"; Instituto SUP. FD. Nº116; Centro de Formación Laboral Nº401; y Centro de Formación Laboral Nº405; Universidad Siglo 21; C.I.E.D.A.; y Fundación Capacitare. También se sumaron los clubes deportivos de la ciudad: Campana Boat Club; Club Ciudad de Campana; Club Villa Dálmine; y Club Atlético Puerto Nuevo. Y, por último, las áreas municipales de Salud, Producción y Empleo, que promovieron información de interés para la juventud, y Consultoría Joven. "Fue un encuentro muy fructífero porque permitió a los jóvenes conocer las distintas propuestas que brinda la ciudad para proyectar su futuro en cuanto a seguir una carrera de estudio o salida laboral", enfatizó la secretaria Elisa Abella. En tanto que, el director de Juventud, Iván Gómez, explicó que quienes no pudieron ingresar a "Expo Joven" o quieran volver a visualizarlo podrán hacerlo ingresando al canal de Youtube del Municipio garantizando así el acceso a la información de toda la comunidad. "Podrán visualizar el evento online entero o a partir de una lista de reproducciones seleccionando en forma particular cada una de las instituciones que participaron", concluyó.

El evento online contó con la participación de instituciones educativas. VIDEO DEL EVENTO:

Por streaming, se lanzó la Expo Joven 2020

