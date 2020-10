Así lo remarcaron desde el Municipio dado que aún rigen las restricciones en el marco del distanciamiento social. Dado que aún rigen las restricciones por la pandemia, desde el Municipio recordaron que no están autorizados ni los "manteros" ni la venta de productos en espacios públicos. El distanciamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional no permite llevar adelante actividades comerciales tanto en plazas, parques, como en la costanera a fin de resguardar la salud de los ciudadanos. Con esto, se busca respetar las medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad vigentes: evitar largas filas sin distanciamiento social, aglomeraciones de personas y paseos en grupos.

Los manteros están prohibidos tanto en la plaza 1º de Mayo como en el resto de los espacios públicos.



Recuerdan que los "manteros" no están permitidos en el espacio público

