La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 14)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Por Julio N. Carreras Olvidados: Desde el Trueque al Fiat ¿Qué es una moneda para un país? Esta pregunta realizada por uno de los conductores de un programa televisivo en estos días, quedó parcialmente contestada, como de costumbre, por uno de los economistas que día a día están apareciendo en la mayoría de los canales televisivos del país a toda hora. Quedó flotando la sensación que no se contestó el significado. Debido a ello se considera que los mensajes deben dejar un contenido que satisfaga al que pregunta. "Una moneda es dinero de curso legal emitido por las instituciones oficiales de un país, generalmente un banco central", que tienen valor reconocido por el mundo para comprar bienes o cosas, e identifican a un país. Haciendo historia, la moneda nace en las primeras civilizaciones de comerciantes, en Asia Menor y Babilonia para valorar la mercancía, cuando se deja de usar el "trueque". La mayor importancia de la moneda es que permite "valorizar y cuantificar los bienes y servicios". Otra podría ser que es parte de la soberanía de un país pues lo representa en el mundo. Durante este período de su historia el valor de la moneda se referenciaba a sus componentes de metales preciosos puros, (oro, la plata, el bronce, etc.) creando una forma directa de valoración de mercancías. Es lo que se conoce como valor intrínseco. La moneda vale por su composición metálica. El significado de moneda Cuando el volumen comercial ya no permitió que se siguiera usando "el valor intrínseco" (propias características que se expresaban por ella misma, no dependiendo de las circunstancias), se creó dinero sin valor propio, sino referido a un equivalente en metales preciosos "que refrendaban su valor". Entre 1944 y 1971 los bancos centrales de otros países podían entregar sus reservas de divisas en dólares y recibir de la Reserva Federal de USA oro a cambio. Según lo establecido en los acuerdos de Bretton Woods firmados en 1944, cada 35 dólares emitidos por EEUU, tenían que estar respaldados por 1 onza de oro. 35 dólares fue el cambio fijo oficial que tuvo la onza de oro desde 1944 hasta 1971. El sistema de Bretton Woods, donde se reunieron 44 países surge como un intento de evitar la repetición de las caóticas condiciones que prevalecieron en el comercio y las finanzas internacionales en el período entreguerras. Se sustituye el patrón-oro por un patrón-dólar vinculado al oro. La creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) Se funda el Banco Mundial, en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Tras 27 años, este sistema vio su fin el 15 de agosto de 1971. Día en que el presidente de los EE.UU Richard Nixon declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. El patrón oro, o gold standard, es un sistema monetario característico del siglo XIX en el cual el valor de la moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, dado que los Bancos Centrales tenían la obligación de su conversión cuando un ciudadano lo demandara. El sistema financiero mundial hasta 1971 se basaba en la producción y en el ahorro. A partir del 15 de agosto de 1971, Nixon incumple los acuerdos y desliga al dólar por decreto de su respaldo en oro, dando comienzo a lo que se llamó "el gran experimento crediticio del siglo XX". Acuñando la frase en sus palabras "la fuerza de la moneda de una nación se basa en la fortaleza de la economía de ese país". Nace otro sistema de valorización de monedas: el dinero fiduciario (sin respaldo). Moneda que no tiene equivalente a ningún bien preciado, su respaldo es la confianza y buena fe que se deposita en ella. Son gran parte de las monedas del mundo, las cuales se aceptan y se confía en ellas, aceptando el valor que dicen que tienen, facilitando el intercambio de bienes y servicios. El dinero por decreto, comúnmente llamado dinero fíat (del latín fiat, ´hágase´) es una forma de dinero fiduciario cuya cualidad de dinero proviene de su declaración por parte del Estado como tal. El dinero FIAT había sido utilizado en la China del Siglo XI con la Dinastía Ming, es dinero que no tiene valor por sí mismo y que tampoco está respaldado por reservas de metales preciosos de su emisor, su valor existe porque la Ley dice que tiene ese valor. Se puede considerar que el dinero fiat es un derivado del dinero fiduciario, siendo reconocido por el mundo considerado para comercializar bienes o servicios Pero el dinero FIAT no está respaldado por reservas, oficialmente tiene valor porque la Ley dice que lo tiene. Aunque su poder adquisitivo depende que la gente lo acepte como medio de pago. Se ha dado un vuelo de pájaro, para ver la historia de las monedas. A estas alturas se plantea una pregunta: ¿Alguien o algún gobierno puede decir a los conciudadanos de un país en qué dinero puede ahorrar? Una sociedad únicamente puede funcionar y progresar sobre la base del dinero honesto, un dinero que sea capaz de preservar el poder adquisitivo y que dignifique el trabajo. El dinero deshonesto destruye el capital, los ahorros e impide el bienestar social. Fuentes: OroyFinanzas.com; economipedia.com

Olvidados:

De todo un poco (Parte 14)

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar