María Belén Sponton

En tiempos de COVID 19, los pacientes con enfermedad cardiovascular se enfrentan a una doble amenaza, no sólo están expuestos a un mayor riesgo pudiendo desarrollar formas más graves de COVID 19, sino que también es posible que descuiden la atención médica que requiere su corazón por temor a acudir a centros donde se puede producir contagio. Por ello, con motivo al día mundial del corazón que se celebra cada 29 de septiembre desde el año 2000, se quiere enseñar a que UTILICES EL CORAZÓN PARA CUIDAR TU CORAZÓN Y CUIDARTE. Por dicho motivo se sugiere aplicarlo para alimentarte saludablemente, realizar actividad física controlada y no consumir tabaco ni drogas. Las recomendaciones son sugeridas desde las organizaciones y sociedades de cardiología mundial. RECOMENDACIONES USÁ TU CORAZÓN PARA ALIMENTARTE SALUDABLEMENTE - Alimentate bien y bebe con moderación - Intentá limitar el consumo de alimentos procesados y envasados. - Cambiá los dulces y golosinas por frutas frescas como alternativa saludable - Prepará en casa comida sana USÁ TU CORAZÓN PARA SER MÁS ACTIVO - Intentá realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada o intensa cinco veces a la semana. - Realizá al menos 75 minutos de actividad física vigorosa repartida a lo largo de la semana. - Aumentá la actividad física día a día. - Subí las escaleras, ve al trabajo a pie o en bicicleta. USÁ TU CORAZÓN PARA DECIRLE NO AL TABACO Y LAS DROGAS - Dejá de fumar y mejorá tu salud y las de aquellos que te rodean - A los dos años que dejaste de fumar, tu riesgo de enfermedad coronaria se reduce sustancialmente. - A los 15 años que dejaste de fumar tu riesgo de enfermedad cardiovascular es similar al de una persona no fumadora. EXCELENTE. VOS PODÉS!!! USÁ TU CORAZÓN PARA CUIDARLO Y CONSULTALE A TU MÉDICO ANTES DE INICIAR UNA DIETA O ACTIVIDAD FÍSICA. Dra. María Belén Sponton, Médica Cardióloga (MN: 138543 / MP: 551378) - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

29 de Septiembre; Día Mundial del Corazón

Por Dra. María Belén Sponton

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar