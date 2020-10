La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 Mujeres Olvidadas en medio de la pandemia







El sistema de rastreo de la ONU descubrió que la protección social global, la crisis de atención y la respuesta laboral "ha obviado" en gran medida a las necesidades de las mujeres en medio de la crisis sanitaria del Covid-19. La respuesta económica y social mundial al coronavirus ha "pasado por alto en gran medida" las necesidades de las mujeres, según mostró el nuevo Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19 de la ONU, que investigó 2.500 medidas de 206 países y territorios. El rastreador, lanzado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, analizó las medidas gubernamentales por género "en tres áreas: las que combaten la violencia contra las mujeres y las niñas (VAWG, por sus siglas en inglés), las que apoyan a quienes proveen trabajo de cuidados no remunerado, y las que refuerzan la seguridad económica de las mujeres. Mostró que 42 países, el 20% de los analizados, no tienen medidas sensibles al género en su respuesta al virus, mientras que 25 países, o el 12%, han introducido medidas que cubren las tres áreas. "La crisis de la COVID-19 ofrece una oportunidad para que los países transformen los modelos económicos existentes y los orienten a un contrato social renovado que dé prioridad a la justicia social y la igualdad de género. Este nuevo rastreador de respuestas de género puede ayudar a acelerar la reforma de las políticas detectando las carencias en las iniciativas nacionales y la financiación, y resaltando las mejores prácticas", el administrador del PNUD, afirmó Achim Steiner. "Ha quedado claro que la pandemia de la COVID-19 está afectando con dureza a las mujeres: como víctimas de violencia en el ámbito privado confinadas con sus agresores, o cuidadoras no remuneradas de una familia o comunidad, o trabajadoras en puestos sin protección social. El Rastreador Global ayuda a los Gobiernos a tomar decisiones acertadas en materia de políticas, pues permite compartir las buenas prácticas y hacer un seguimiento del progreso en las políticas y medidas de atención que permiten combatir la violencia contra las mujeres", sostuvo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Argentina lidera las políticas de género Argentina continúa en el primer lugar del rastreador de países que implementaron políticas públicas con perspectiva de género para enfrentar la crisis que provocó la pandemia por coronavirus, según un informe de Naciones Unidas que destacó las 44 iniciativas estatales del país. El estudio analizó las políticas con perspectiva de género en tres áreas: las que abordan la violencia contra las mujeres y niñas, las que fortalecen la seguridad económica de la población femenina y aquellas referidas a las tareas de cuidados. En el caso de Argentina, el informe destacó las 44 medidas adoptadas en respuestas a la situación ante la pandemia, de las cuales 26 (el 49%) son sensibles al género. De estas, 13 corresponden a políticas específicas contra las violencias por motivos de género, 8 destinadas a la seguridad económica de las mujeres y diversidades y 5 vinculadas a la economía del cuidado. Durante un encuentro online del Alto Comisionado de ONU, realizado el lunes pasado, donde se presentó la actualización del informe, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que "es necesario contar con un estado potente, con capacidad y voluntad de afectar intereses, redistribuir, traccionar la economía, y remover obstáculos fácticos y simbólicos al ejercicio de derechos". La funcionaria se refirió al Programa Acompañar, que brinda asistencia económica y acompañamiento a personas en situación de riesgo a causa la violencia por motivos de género y de las políticas de cuidado.



Mujeres Olvidadas en medio de la pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar