Boca empató ante el Libertad de Adrián Martínez







El delantero campanense fue titular y exigió a Esteban Andrada durante la primera parte. El 0-0 final le aseguró la clasificación al Xeneize, mientras el equipo paraguayo depende de otros resultados. En su regreso a La Bombonera, Boca Juniors igualó anoche 0-0 frente a Libertad de Paraguay por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América 2020. De esta manera, el Xeneize aseguró su boleto a los Octavos de Final y hoy podría quedarse también con el primer puesto de la zona si Independiente Medellín vence como visitante a Caracas. Con Miguel Ángel Russo (quien no había viajado ni a Paraguay ni a Colombia) en el banco de suplentes, Boca formó con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra (Emanuel Más); Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández (Nicolás Capaldo), Agustín Obando (Edwin Cardona); Carlos Tevez (Mauro Zárate) y Franco Soldano (Walter Bou). En el inicio del juego, Carlos Tevez y Franco Soldano tuvieron las mejores oportunidades, pero chocaron con buenas respuestas del arquero uruguayo Martín Silva. En tanto, la respuesta de Libertad llegó desde los pies del campanense Adrián Martínez, quien giró sobre el vértice izquierdo del área y sacó un violento zurdazo que obligó a una gran atajada de Esteban Andrada. El delantero de nuestra ciudad volvió a ser titular en Copa Libertadores, ahora con Gustavo Morinigo como DT. Y tras un esforzado trabajo fue reemplazado a los 25 minutos del segundo tiempo, completando así su primera experiencia en La Bombonera. Con 7 puntos, el Gumarelo comparte ahora la segunda ubicación del Grupo H con Caracas, que hoy enfrenta a Independiente Medellín (0). Por su parte, Boca Juniors suma 11 y cerrará esta primera fase el jueves 22 de octubre como local ante Caracas. Esa misma noche, Libertad recibirá al DIM. EN CAÍDA Por la quinta fecha del Grupo C, Colo Colo perdió 3-0 en su visita a Peñarol de Montevideo y así sufrió su segunda derrota consecutiva en Copa Libertadores, complicando su pase a Octavos de Final. En este marco, la continuidad de Gualberto Jara, quien llamativamente no citó al campanense Nicolás Blandi, es un gran interrogante en el Cacique, que tampoco atraviesa un buen presente en el campeonato doméstico. Ayer, por este Grupo C, además, Paranaense igualó 0-0 como local con Jorge Wilstermann de Bolivia, por lo que las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Paranaense, 10 unidades; 2) Wilstermann, 7 unidades; 3) Peñarol y Colo Colo, 6 unidades. Los demás resultados de la jornada de anoche fueron: Gremio de Porto Alegre 2-0 Universidad Católica de Chile; Liga de Quito 4-0 Binacional de Perú; y América de Cali 0-0 Inter de Porto Alegre.

ADRIÁN MARTÍNEZ, DISPUTANDO EL BALÓN ANTE LISANDRO LÓPEZ.



