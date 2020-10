La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 Copa Libertadores:

El equipo de Leo Sigali visita a Nacional en Montevideo, mientras que el Millonario recibe al San Pablo. Ambos pueden abrochar hoy su clasificación. En la continuidad de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, esta noche saldrá a la cancha otro futbolista campanense: el marcador central Leonardo Sigali será titular en Racing Club, que visitará desde las 19.15 horas a Nacional de Montevideo (transmite ESPN). Ambos equipos dominan el Grupo F: el uruguayo ganó sus cuatro encuentros y ya está clasificado a Octavos de Final, mientras que a La Academia (9 unidades) solo le falta conseguir un punto para ello. En el segundo turno de esta noche, por esta misma zona, Alianza Lima recibirá a Estudiantes de Mérida. Si los dirigidos por Sebastián Beccacece no llegaran a sumar en Montevideo, un empate o una victoria del elenco peruano lo clasificaría igualmente a la próxima instancia. También en el segundo turno de la noche se presentará River Plate: desde las 21.30 enfrentará a San Pablo por la quinta fecha del Grupo D (transmite ESPN). Dadas las obras que se están realizando en el Monumental, los de Marcelo Gallardo serán locales en el Libertadores de América (estadio de Independiente de Avellaneda). Y lo harán sabiendo que una victoria sobre el conjunto brasileño les permitirá asegurarse el pase a los Octavos de Final. Ayer, por esta misma zona, Liga de Quito goleó 4-0 a Binacional y las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Liga de Quito, 12 unidades; 2) River Plate, 7 unidades; 3) San Pablo, 4 unidades; 4) Binacional, 3 unidades. La jornada de este miércoles se completa con: Palmeiras vs Bolívar (19.15, Fox Sports), Caracas vs Independiente Medellín (19.15, Fox Sports), Junior de Barranquilla vs Barcelona de Guayaquil (21.30, ESPN) y Flamengo vs Independiente del Valle (21.30, Fox Sports).

