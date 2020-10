La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 30/sep/2020 Breves: Fútbol

30 de Septiembre de 2020







"EL 16 O 23 DE OCTUBRE" El presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, aseguró que confía en poder retomar la actividad a nivel nacional "el 16 o 23 de octubre", una vez que se confirme la autorización del Ministerio de Salud. "Nosotros ya tenemos armado, de acuerdo al Comité de Competiciones de la Liga, el torneo. Lo tenemos armado, votado y aprobado, para tratar de volver el 16 de octubre. Pero necesitamos la autorización del Ministerio de Salud. Será el 16 ó 23 de octubre, pero es difícil dar una fecha hoy. Calculo que estos días tendremos una conversación con el Ministerio y ojalá podamos volver para esas fechas", sostuvo Tinelli. VICTORIA GRANATE En un amistoso disputado ayer, Lanús venció 3-2 como local a Arsenal. Gonzalo Torres, Ousmane N’Dong y Alejo Tabárez marcaron los goles del Granate, mientras que Jhonatan Candia y Facundo Pons anotaron para los de Sarandí. MESSI BAJÓ EL TONO En una entrevista que le concedió al diario Sport, Lionel Messi decidió ponerle "punto y final" a su conflicto con la dirigencia del Barcelona: "Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir", señaló el rosarino, quien luego agregó: "Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona". OTAMENDI, A BENFICA El marcador central Nicolás Otamendi, quien no iba a ser tenido en cuenta por Pep Guardiola en Manchester City, arregló condiciones para convertirse en nuevo refuerzo del Benfica de Portugal en una operación que rondará los 15 millones de euros. El exjugador de Vélez volverá al fútbol lusitano, dado que ya disputó tres temporadas en Porto entre 2010 y 2013. KANNEMANN CONTAGIADO El defensor Walter Kannemann, actual jugador de Gremio de Porto Alegre, dio positivo de coronavirus. Por ello, deberá permanecer aislado los próximos días y no podrá viajar a Argentina para ser parte de la convocatoria de la Selección Argentina para las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. ESPAÑA: FECHA 4 Ayer comenzó la cuarta jornada de La Liga: Getafe le ganó 3-0 a Betis como local y Valencia superó 1-0 a Real Sociedad como visitante. Con estos resultados, ahora ambos comparten la cima de las posiciones con 7 unidades. Hoy se disputarán otros cuatro encuentros: Huesca vs Atlético Madrid, Villarreal vs Alavés, Eibar vs Elche y Real Madrid vs Valladolid. ITALIA: TRES JUEGOS Hoy se disputarán tres encuentros que quedaron pendientes de la fecha 1 de la Serie A de Italia: Benevento vs Inter (13.00, ESPN), Udinese vs Spezia (13.00, Fox Sports) y Lazio vs Atalanta. CHAMPIONS LEAGUE Dynamo Kiev venció ayer 3-0 a KAA Gent de Bélgica y avanzó a la fase de grupos de la Champions League 20/21 al imponerse 5-1 en el global. También lograron su boleto Olympiakos de Grevia, que igualó 0-0 con Omonia Nicosia de Chipre tras el 2-0 de la ida; y el Ferencvarosi de Hungría, que igualó 0-0 con Molde como local, luego del 3-3 en Noruega. Hoy se definirán las otras tres llaves: PAOK (1) vs Krasnodar (2), Salzburgo (2) vs Maccabi Tel Aviv (1) y Midtjylland (0) vs Slavia Praga (0).



Breves: Fútbol

30 de Septiembre de 2020

