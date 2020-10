La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/oct/2020 Ambientalistas pusieron más presión sobre Landnort en el HCD







Participaron de la comisión de Ambiente y exigieron que la empresa, que avanza con su nueva planta, deje de operar en Campana. Aseguraron que los concejales de todas las bancadas manifestaron su acuerdo, aunque no hubo consenso para comunicar una postura pública conjunta. La empresa de tratamiento de residuos Landnort todavía no comenzó a operar en su nueva ubicación sobre el camino de El Morejón, pero ayer habría sumado otro revés: de acuerdo a los ambientalistas que participaron en la comisión de Ambiente del HCD, concejales de todos los bloques políticos habrían manifestado estar de acuerdo con impedir que la empresa siga operando en Campana, aunque no habría primado una postura pública conjunta para comunicar de manera oficial. De esta manera, el reclamo contra la reapertura de Landnort -que mudó sus operaciones desde su antiguo predio detrás del barrio Las Praderas- consolida su camino institucional y la semana próxima, anunciaron los ambientalistas, sería presentado ya ante autoridades del Departamento Ejecutivo. "Lo que quiero destacar es que todos los concejales presentes en la comisión se manifestaron totalmente en contra de Landnort, teniendo en cuenta los antecedentes y la manera de proceder histórica de esta empresa. Y quedamos en hacer una nueva reunión con gente del Ejecutivo para explicar cuál es la situación y para que nos expliquen por qué sigue trabajando esta empresa a pesar de que todos los concejales se han manifestado en contra de esa instalación", expresó Arturo Remedi, integrante de la Asamblea Socioambiental Campana (ASAC). Los ambientalistas denunciaron ante los medios el avance de la reinstalación de Landnort a principios de septiembre y desde entonces la empresa ha tratado de convencer a la comunidad sobre su apego a la ley y la seguridad de sus operaciones. Señaló que en su nueva planta no solo hará landfarming -un polémico método de biodegradación de residuos- sino también compostaje y bio pilas. Y aclaró que no tratará residuos especiales o peligrosos sino residuos industriales no especiales, que entran en la categoría de residuos sólidos urbanos. "Sabemos que todo lo que pueda decir Landnort tiene que ser verificado con los hechos, porque la palabras de parte de Landnort han resultado falaces, tanto es así que tiene varios procesos judiciales por los desastres ambientales que ha hecho en otros lados", expresó este miércoles Remedi. Otro punto sobre el que los ambientalistas exigen precisión refiere al control estatal de las operaciones de la planta. Simona Colombo, una vecina de El Morejón, comentó que la empresa estaría dentro de la categoría 2 de complejidad ambiental de acuerdo al OPDS, por lo que su fiscalización sería de responsabilidad municipal. Sin embargo, semanas atrás el bloque de Juntos por el Cambio afirmó que la competencia es de Provincia. "Para mi que sea de categoría 2 es una forma de tranquilizarnos: pensemos que ahí estamos en medio de la nada y una vez que esté autorizada, Landnort entrará y saldrá con materiales de cualquier tipo. No tiene coherencia con la realidad de los hechos", manifestó Colombo. "Yo no le creo. Categoría 2 allá en el medio del campo no significa nada. ¿Vos que sabés qué entra? ¿Quién va a controlar? Si pudieron estar 20 años en Las Praderas destruyendo todo sin que pase nada, ¿quién va a creer en su palabra?", cuestionó la vecina. De la comisión de Ambiente también participaron las agrupaciones Vecinos del Humedal, Red Río Luján, Eco Campana, Al Ciervo de los Pantanos, CELIAC y Bio Terra, que plantearon la necesidad de mayores controles para prevenir incendios como los que se registraron entre el 17 y 20 de septiembre dentro del Parque Nacional "Ciervo de los Pantanos" y que -según datos que proporcionaron- afectaron 1.180 hectáreas. "Aseguramos que fueron intencionales y que también tuvieron que ver con la caza furtiva, porque en uno de los operativos que se hizo en el camino Islas Malvinas se realizó un decomiso de 700 kilogramos de piezas de fauna silvestre pertenecientes a carpincho y ciervo de los pantanos. Y sabemos que hay una ley de fauna silvestre que te dice que no se puede salir a cazar así nomás", expresó Richard Sanabria, del centro de estudiantes de la Licenciatura en Información Ambiental de la Unlu e integrante de Bio Terra. Los ambientalistas propusieron que el Municipio incremente los controles y que utilice drones para controlar el flujo de personas que entren y salen del ámbito del Parque Nacional. "Lo positivo de esta reunión es que se pudo charlar entre todos, que es un camino para resolver los problemas socioambientales, pero todavía falta mucho más", manifestó Sanabria.

Así avanzan las obras en las nuevas instalaciones de Landnort.





Participaron de la comisión representantes de distintas agrupaciones ambientalistas de Campana.





