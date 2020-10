La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/oct/2020 Elisa Abella aseguró que no hay datos sobre la llegada de fondos provinciales para planes habitacionales







Cuestionó la irresponsabilidad de la oposición de salir a anunciar proyectos que "por ahora son solo meros anuncios, nada concreto". "Generan que la gente se ilusione y no existe ninguna confirmación al respecto", resaltó. "Le deberían decir a los vecinos qué piensan de las usurpaciones y la toma de tierras", reclamó. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, cuestionó la irresponsabilidad de la oposición de salir a hablar de "soluciones habitacionales para los vecinos de la ciudad", basados en "meros anuncios, sin datos concretos". En las últimas horas, el gobernador lanzó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que según se anunció contempla la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios, sin mayores precisiones: "Son solo anuncios, nada más". "No tenemos información sobre la llegada de fondos para desarrollar planes en Campana y resulta muy irresponsable generar expectativas en los vecinos que sueñan con tener su casa propia", destacó la funcionaria. Asimismo, resaltó la imprudencia de una diputada provincial de salir a hablar de un presunto predio municipal en Los Pioneros: "Es imprudente hablar de predios públicos, pareciera que su intención es que algún grupo usurpe el lugar", manifestó Abella. "Nos gustaría saber cuál es la postura de estos dirigentes opositores sobre las usurpaciones. Deberían decirles a los vecinos de Campana qué piensan del tema, ó acaso ellos están de acuerdo en que se tomen tierras", concluyó Elisa Abella.

