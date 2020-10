La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/oct/2020 La concejal Schvartz propuso que Campana se adhiera al proyecto de Ley de Víctimas







A través de un proyecto de resolución, la edil de Juntos por el Cambio apoya a la iniciativa que busca garantizar y asegurar a las víctimas de delito, el derecho al asesoramiento y asistencia jurídica. En una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, la concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, propuso que Campana se adhiera al proyecto de Ley de Víctimas con el objetivo de garantizar y asegurar a las víctimas de delito, el derecho al asesoramiento y asistencia jurídica. La edil, a través de un proyecto de resolución, busca que sean representados y acompañados de forma efectiva durante el proceso judicial como así posteriormente, en caso de petición expresa. El proyecto también apunta a promover políticas públicas para fortalecer el protagonismo de las víctimas en el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la revictimización. "Hasta la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada a su suerte. Si disponía de los medios suficientes para contratar un buen abogado, podía constituirse en parte querellante en el proceso, pero a su cuenta y cargo", fundamentó Schvartz. Y sumó: "Si el damnificado no contrataba un abogado, no tenía ninguna participación en el proceso. Ninguna, ni siquiera derecho a interiorizarse de la evolución de la causa, ni a ser notificado, por ejemplo, en caso de que el victimario fuese beneficiado con una liberación anticipada o una morigeración de pena". También indicó que, entre los objetivos del proyecto de Ley provincial se incluye la creación de centros de protección a las víctimas, asesoramiento psicológico y asistencia letrada gratuita. Asimismo, los familiares serían informados sobre el avance de las causas, podrían participar en la formación de las pruebas y, no menos importante, serían notificados durante la etapa de la ejecución penal, es decir, del cumplimiento de la condena y eventuales beneficios que reciba el interno. "En abril pasado, la pandemia de coronavirus, fue la nueva ocasión para que las corrientes abolicionistas se lanzaran a una campaña por la excarcelación anticipada de presos condenados o a la concesión masiva de detenciones domiciliarias", sostuvo la edil. Por último, Schvartz aseguró que "la Ley de Víctimas es una deuda con la sociedad", al tiempo que manifestó: "Los ciudadanos no queremos a los condenados en sus casas o libres por la calle".

Schvartz fue la impulsora de este importante proyecto de resolución.



La concejal Schvartz propuso que Campana se adhiera al proyecto de Ley de Víctimas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar