La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/oct/2020 Festival de stopmotion Our Fest













Este año y a raíz de la pandemia se desarrolla de manera virtual para todo el territorio argentino. Los interesados pueden participar hasta el 4 de octubre. Con solo registrarse podrán acceder a los mejores cortos animados del mundo. Para todas las edades. Our Fest, es el único Festival de Cine de Animación con foco en Stop Motion que se realiza actualmente en Sudamérica. De carácter internacional y competitivo, con un claro énfasis en la formación y capacitación audiovisual, promueve el cine y su creación como herramientas transformadoras de la sociedad. Del 25 de septiembre al 4 de octubre realiza su 3º edición de manera online y de forma gratuita para todo el territorio argentino y a cualquier edad a través de su sitio web: www.stopmotionourfest.com Con solo registrarse podrán acceder a los mejores cortos animados del mundo. Our Fest brinda en el marco del festival competencias de cortos, talleres, exposiciones, clínicas, seminarios, conferencias, cursos y charlas dictadas por referentes de la animación de Argentina y de distintas partes del mundo, de manera gratuita, intentando así facilitar el acceso del público a propuestas educativas y formadoras de calidad internacional. Todas sus actividades son con entrada libre y gratuita para el público.









Festival de stopmotion Our Fest

