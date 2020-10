La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/oct/2020 El Rincón de Aléthea:

Godwana

Por Angela Monsalvo













Bajo las aguas del Océano Índico, en las inmediaciones de la isla Mauricio, un grupo de científicos descubrió rastros de Godwana, el inmenso y antiguo continente que hace doscientos millones de años al ir separándose, fue dando lugar a las masas continentales de las actuales Sudamérica, África, Australia, el Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida. El descubrimiento se produjo porque los investigadores encontraron que sobre la superficie de Mauricio, que es una isla joven, de apenas nueve millones de años de edad, había rocas (zircono) que databan de tres mil millones de años. Esto, desde luego, no les pareció normal. Concluyeron que los restos hallados bajo el Océano Índico, son un trozo de corteza que posteriormente fue cubierto por lava durante las erupciones volcánicas en la isla y que lo hallado es nada más ni menos que una pieza del continente antiguo, que se rompió desde la isla de Madagascar, cuando África, la India, Australia y la Antártida se separaron y formaron el Océano Índico. El estudio dirigido por el geólogo Lewis Ashwal, de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo), publicó sus hallazgos y las conclusiones del mismo en la revista británica Nature Communications. Según Ashwal, el hecho de haber encontrado zircones de esa edad demuestra que en la isla Mauricio "existen materiales de la corteza terrestre mucho más antiguos, que sólo pudieron originarse en un continente. La Tierra está formada por dos partes: los continentes, que son viejos y los océanos, que son jóvenes. En los continentes se encuentran rocas de más de cuatro mil años, pero no hay nada parecido en los océanos. En dónde se forman nuevas rocas". Mauricio es una isla, y no hay rocas de más de nueve millones de años, sin embargo, al estudiar las rocas de la isla, se encontraron zircones que son tan viejos como tres mil millones de años. El geólogo explica que los zircones son minerales que contienen trazas de uranio, torio y plomo, al sobrevivir muy bien al proceso geológico, contienen un rico registro de procesos geológicos y pueden ficharse con gran precisión. Si bien en el año 2013, se habían encontrado zircones de miles de millones de años en la isla, ese hallazgo recibió algunas críticas que consideraban que el mineral podría haber sido arrastrado por el viento, o trasladado sin querer en los zapatos de los científicos. Pero en esta oportunidad "El hecho de que encontramos zircones antiguos en la roca (traquita de seis millones de años), corrobora el estudio anterior y refuta cualquier sugerencia de zircones aerotransportados por las olas para explicar los resultados anteriores". Por ahora se sigue debatiendo si el trozo hallado de zircones es un trozo del enorme continente de Wodwana.

