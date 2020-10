La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/oct/2020 Semanario del Pescador:

ESQUINA - CORRIENTES: Desde Esquina, provincia de Corrientes en comunicación con el amigo Jorge Baldi de Baldi pesca esto me comentaba: "Hola Luis María es un placer comunicarme con vos, en un principio te comento que el río está con agua muy limpia, pero con una constante subida y bajada la que no ha perjudicado en cuanto a la pesca la que aquí en la zona está autorizada únicamente para los lugareños residentes o de las ciudades de la provincia que no tienen problemas de Coronavirus. Aunque con esto no hacemos la diferencia lo están haciendo muchos por placer o con amigos, los que han tenido muy buenas pescas de dorados de entre los 15 y 20 kilos cosa que no es normal para esta zona, lo normal son dorados de entre 8, 7 u 5 kilos pero reitero en estos momentos estamos con dorados excelentes de muy buenos portes. Siempre en la modalidad trolling y con distintos señuelos andando muy bien los NG por ejemplo de color rojo y blanco, amarillos, son los que mejores resultados dan. Nosotros con los operadores turísticos de Esquina, con la cámara de turismo de Esquina estamos en una movida tratando de poder pescar con pescadores de otras provincias por supuesto con el protocolo correspondiente, es por lo cual estamos con reuniones permanentes para definir detalles y mediante la intendencia local enviar al gobernador un proyecto con el protocolo para pesca deportiva como lo veníamos haciendo antiguamente". LA PAZ - ENTRE RÍOS: También en comunicación con el amigo Víctor Flores guía de pesca en La Paz esto me decía: "Cómo andas Luis María, acá en la Paz los residentes podemos salir de pesca los días lunes, martes y jueves con todos los protocolos correspondientes. La pesca hay días que está muy bueno pescar al golpe dorados, salieron algunos cachorros y mucha variada, sobre todo patíes, manguruyúes, bogas y armados. Se está organizando una marcha de los guías de pesca para ver si nos habilitan a realizar nuestro trabajo que viene parado desde hace seis meses y no tenemos ingresos de ninguna parte los que nos dedicamos exclusivamente a eso. Queremos ver si con todos los protocolos correspondientes podemos comenzar de a poco a trabajar". JUNÍN (B): Nuestro amigo Carlos Ruiz desde Junín me comenta que "en Junín la pesca sigue habilitada solo para los residentes y que se encuentran habilitados nada más ciertos pesqueros. No están habilitados todos los sectores que tiene Junín con respecto a sus lagunas y llegadas para poder pescar, los controles policiales se encargan de sacar a los pescadores que se encuentran en sectores no habilitados. Con respecto a la laguna Mar Chiquita de Agustina se están sacando pejerreyes de excelentes con portes que pasan el kilo de peso, pero no es una pesca buena en cantidad sí en calidad inclusive se sacaron pejerreyes de hasta un kilo y medio de peso. En lo que respecta al agua de la laguna está en muy buen nivel y por mi parte considero que tiene que cambiar un poco la temperatura ya que no estábamos acostumbrados a tener las temperaturas que tuvimos este invierno, calculamos si se acomoda la temperatura vamos a tener un pique más fluido". RÍO URUGUAY: Desde Colonia Uruguay nuestro corresponsal y amigo Cristian Banchero me hace llegar su informe del estado del pique por la zona: "Hola Luis María estamos en un recambio de temporada en donde tenemos un poco de todo y no tenemos nada, es decir por esta zona se están dando jornadas de diez a quince pejerreyes por embarcación eso sí con muy buenos portes. En lo que hace al bagre de mar no se lo encuentra, desapareció o dejó de comer hace ya unos quince días que está así, lo que sí están saliendo son bogas de portes no muy grandes pero sí en muchas cantidades. También hay muchos doradillos de kilo y medio a dos kilos que se dan tanto con carnadas naturales como con señuelos. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Desde Concepción del Uruguay Pablo Fender me informa que "el pique aflojó mucho de lo que estaba la semana pasada, mermando mucho el pique y capturas tanto de bogas como de dorados que se habían empezado a activarse y esta semana no se dieron respuestas con carnadas naturales ni con señuelos. En cuanto a las tarariras comenzaron tímidamente a darse las primeras en arroyos de la zona. Lo que sí hay es una enorme cantidad de palometas, lo que nos llama la atención es que estén tan activas ya que el agua todavía está fría, no queremos ni pensar lo que puede llegar a ser este verano ya que en este momento hay lugares en los arroyos en donde no alcanza a caer la carnada al fondo que ya te descarnaron, por lo que tenemos que buscar en los arroyos las partes de pozos más profundas en donde no llegan y ahí te dan un poco de respiro". PARANA GUAZU: Continua por el Guazú desde los muelles las ofertas de grandes cantidades de sardinas en la pesca al vuelo o con paternóster. En la modalidad de fondo se están dando lindas bogas las que de a poco van aumentando los tamaños, en líneas generales están tomando muy bien el maíz fermentado, los distintos tipos de maza, trozos de salamín y de panceta salada o el ofrecimiento de caracol en los anzuelos, mucha presencia también de doradillos chicos esto simplemente como para entretenerse pescar y devolver. PARANA DE LAS PALMAS: Semana con piques y capturas de carpas de buenos portes, continúan dándose algunas bogas medianas a chicas siempre rinde más buscarlas de embarcado que de costa o muelles salvo que el lugar este muy cebado, respuesta de sardinas pescándolas al vuelo en algunos sectores, la variada pasa por lindos bagres amarillos y la presencia y capturas de porteñitos. En nuestro programa televisivo Nº847 de esta semana Jorge Daniel Aguirre nuevo colaborador de nuestro programa nos muestra y asesora sobre confección de señuelos artesanales, Faustina Piris nos envió imágenes de su pesca de una tararira de 2,940 kg en el arroyo negro y canal Alem en Campana y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos TV 2020. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Actualmente desde los muelles del Guazú la pesca de sardinas al vuelo o con paternóster está a la orden del día.



