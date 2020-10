La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/oct/2020 Breves: Deportivas

MIÉRCOLES DE AMISTOSOS Mientras se aguarda la fecha de la reanudación de la competencia, los equipos de la Liga Profesional siguen con su puesta a punto. Ayer, San Lorenzo igualó 0-0 como local ante Gimnasia de La Plata, que tuvo como DT a Diego Maradona. En tanto, Vélez Sarsfield venció 1-0 a Estudiantes de La Plata; mientras que Huracán se impuso 1-0 sobre All Boys. SELECCIÓN: OTRA BAJA Después del positivo de coronavirus del marcador central Walter Kannemann (Gremio), Lionel Scaloni recibió otra mala noticia de cara a las primeras fechas de las Eliminatorias: el lateral derecho Renzo Saravia (Inter de Porto Alegre) se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. JUEGA EL BARSA Por la cuarta fecha de La Liga de España, Barcelona visitará hoy a Celta de Vigo (16.30 horas; ESPN). Además, este jueves también juegan: Athletic Bilbao vs Cadiz y Sevilla vs Levante. Ayer, en tanto, Real Madrid le ganó 1-0 a Valladolid con gol de Vinicius; mientras que el argentino Lucas Boyé marcó el tanto de la primera victoria del Elche, equipo dirigido por Jorge Almirón, que superó 1-0 a Eibar como visitante. Además, Atlético Madrid se quedó en blanco en su visita a Huesca, al tiempo que Villarreal venció 3-1 a Alavés. LAUTARO Y "PAPU" Ayer se disputaron tres encuentros pendientes de la primera fecha de la Serie A de Italia y el Inter goleó 5-2 al Benevento con un gol de Lautaro Martínez. En tanto, Atalanta le ganó 4-1 como visitante a Lazio con un nuevo grito de Alejandro "Papu" Gómez. Así, ambos argentinos suman dos goles en el campeonato, al tiempo que sus equipos se mantienen con puntaje perfecto. La jornada se completó con la sorpresa del Spezia, que derrotó 2-0 a domicilio a Udinese. BAYERN: OTRO TÍTULO Bayern Munich venció ayer 3-2 a Borussia Dortmund y ganó por 34ª vez la Supercopa de Alemania. Es el segundo título para el último campeón de la Champions League, que la semana pasada ganó la Supercopa de Europa al vencer 2-1 al Sevilla. RG: TRES EN TERCERA Otra buena jornada vivió el tenis argentino ayer en Roland Garros. En el cuadro masculino, Diego Schwartzman avanzó a la tercera ronda al superar 6-1, 7-5 y 6-0 al italiano Lorenzo Giustino; un objetivo que también alcanzó Federico Coria, quien derrotó 7-6, 4-6, 6-3 y 6-1 al francés Benoit Paire. En cambio, quien no pudo imitarlos fue Juan Ignacio Londero, que cayó 6-3, 6-2, 5-7 y 6-2 con el italiano Marco Cecchinato. Hoy, en tanto, será el turno de Guido Pella, que se medirá frente al español Pablo Carreño Busta por la segunda ronda. Y en el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska subió otro peldaño en su ascendente carrera al superar 6-3, 1-6 y 6-2 a la kazaja Yulia Putintseva (N° 27 del mundo). Así alcanzó por primera vez la tercera ronda de un Grand Slam, instancia en la que se medirá con la rusa Anna Karolina Schmiedlova, quien eliminó por 6-2 y 6-2 a la bielorrusa Victoria Azarenka (reciente finalista del US Open). DOBLETE EN CROACIA En el Challenger de Split, los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerundolo avanzaron a los Cuartos de Final. Con un gran performance, Etcheverry barrió 6-1 y 6-1 al serbio Viktor Troiki y el viernes se medirá con el portugués Pedro Sousa; mientras Cerundolo derrotó 6-3 y 6-1 al estadounidense Brandon Nakashima y jugará frente al alemán Maximilian Marterer por el pase a semifinales.



