La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/oct/2020 Cuarentena:

Abella se volvió a reunir con dueños de canchas de fútbol







El Intendente recibió a representantes del sector que pide la vuelta de la actividad que, en la Fase 4, no está habilitada por el Gobierno provincial. El intendente Sebastián Abella volvió a recibir este miércoles a dueños de canchas de fútbol que piden por la vuelta de la actividad, tras 7 meses sin funcionar por la pandemia. Durante el encuentro, los vecinos expresaron su preocupación por no poder desarrollar su trabajo y no recibir ninguna ayuda del Estado nacional ni provincial que acompañe la difícil situación que atraviesan. En este sentido, detallaron que más del 70% del sector vive de los ingresos que surgen de dicha actividad por lo que hoy se encuentran realizando diversas tareas para subsistir. El jefe comunal escuchó atentamente a los vecinos al tiempo que les planteó que el Municipio ya realizó ante la Provincia de Buenos Aires el pedido para que Campana pase a Fase 5 del aislamiento social, lo que permitiría la reapertura inmediata de las canchas dado que en la actual Fase 4 no están habilitadas. Por ello, los presentes acordaron seguir dialogando con el Municipio a la espera de una respuesta positiva de parte del gobierno provincial.

El sector pide la vuelta de la actividad que, en la Fase 4, no está habilitada por la provincia.





Abella recibió a los dueños de canchas de fútbol.



Cuarentena:

Abella se volvió a reunir con dueños de canchas de fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar