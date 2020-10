Tenaris compartió su contexto productivo y advirtió que la recuperación será "lenta"

En un encuentro virtual con la comunidad, la compañía explicó los motivos por los que la demanda de productos tubulares tardará en restablecerse aún cuando el consumo de energía suba. Sin embargo, su presidente para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, recordó el compromiso a largo plazo del proyecto industrial. Luis Novaresio fue invitado a analizar la actualidad argentina. Barcos cargados de petróleo amarrados en puertos sin claro destino. Pozos completados que fueron cerrados antes siquiera de producir una sola gota. Playas repletas de tubos de acero esperando a la intemperie que el clima económico cambie y les permita servir su propósito bajo tierra. Lo que para un sector pueden ser activos listos para usarse cuando pase la pandemia, para la principal industria de la ciudad son factores que aminorarán su ritmo de recuperación aun después de que el consumo de energía regrese a niveles pre-COVID. "La reducción de la movilidad y los excedentes en el mercado han afectado los niveles de actividad de TenarisSiderca de forma inédita. Nuestra planta, que en un buen mes produce entre 60 y 70 mil toneladas de tubos, desde el 17 de marzo se encuentra operando por debajo del 20 por ciento de su capacidad. Es una situación jamás vista en su historia y nos ha obligado a acomodarnos", explicó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, durante un nuevo encuentro con la comunidad que este año, debido al aislamiento, fue organizado de manera virtual a través de YouTube. Tenaris se encuentra dentro del 20% de empresas argentinas que han visto reducida su operación más de 60 puntos. Eso la obligó a diseñar un esquema de interrupciones productivas, denominadas black outs. Un acuerdo de suspensiones con la UOM complementó la estrategia para lograr sostener tanto la eficiencia operativa como los empleos en la planta Campana. Sin embargo, Martínez Álvarez señaló que gestionar una industria de la magnitud de Siderca en este contexto es como "maniobrar un trasatlántico en los canales del Delta" y explicó que "hasta que el consumo de petróleo no cambie" (hoy está 15 puntos por debajo respecto al año pasado) se prevé una recuperación "lenta".

Vaca Muerta

"Los equipos de perforación en Estados Unidos y Argentina, los dos principales mercados para TenarisSiderca, han tenido una caída del 70 y 80 por ciento respectivamente. Es una cifra fenomenal y que ha afectado de gran manera nuestra actividad", comentó el líder empresario. "Veamos lo que sucede en Vaca Muerta, donde hay 15 equipos de perforación en operación cuando un nivel bueno es de 75 equipos", indicó, recordando la importancia del yacimiento no convencional para el país con el caso Tecpetrol, una de las empresas del grupo, que en 2019 y después de haber invertido $2.300 millones de dólares, anunció que comenzaba a exportar gas a Chile. Hasta ese momento, el proyecto en Fortín de Piedra había demandado el trabajo de más de 1.000 pymes de 15 provincias argentinas. "Vaca Muerta sigue siendo una fenomenal oportunidad en momentos cuando Argentina se debate por el dólar: su capacidad para generar divisas, tan necesarias para el desarrollo, sigue estando ahí", manifestó Martínez Álvarez. "Con las medidas adecuadas, vamos a poder desarrollarla".

Presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez

Ese compromiso a largo plazo con el desarrollo argentino fue resaltado por el periodista Luis Novaresio, que diálogo en vivo con el presidente de Tenaris y destacó la visión de la compañía, a la que visitó el año pasado para brindar una charla abierta en el auditorio. "Fui invitado a la planta Campana y me fui enamorado de la fabricación de tubos sin costura y el proyecto de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Es un proyecto a largo plazo como lo es la asistencia a los centros de salud, y que puede inspirar al resto de las empresas", expresó Novaresio. La charla con Martínez Álvarez abordó diversos interrogantes de la actualidad nacional, como el retorno a clases, los cambios tecnológicos en el mercado laboral y el panorama político. "La crisis puede ser una oportunidad para mejorar si tomamos nota de lo que veníamos haciendo mal y provocó que el virus nos agarre mal parados. Tenemos problemas gravísimos de exclusión social, que a su vez se traducen en más hechos de inseguridad. En este marco, si no apostamos a la producción, al incentivo de la inversión privada como camino hacia la reactivación, habremos desaprovechado el único aprendizaje positivo de que pudo habernos dejado la pandemia", sostuvo Novaresio.

Luis Novaresio fue invitado a analizar la actualidad argentina.

#Presentes La encuentro virtual permitió a Tenaris compartir el amplio abanico de acciones desplegadas en respuesta al COVID-19. "En el año más difícil para la empresa, hemos ejecutado el plan de asistencia a nuestras comunidades más importantes", destacó Martínez Álvarez. Diversos protagonistas de los trabajos codo a codo entre la compañía y la comunidad fueron invitados a dar su testimonio. Abrió Cecilia Acciardi, secretaria de Salud del Municipio y a esta altura "una amiga de la casa", como la presentó Martínez Álvarez. Y es que el Hospital San José concentró gran parte de los aportes de la compañía: desde el mes de abril allí se concretaron importantes obras que prepararon al nosocomio para soportar el incremento en la demanda de camas de internación. Otro referente sanitario que contó su experiencia fue Lucas Niklison, presidente del Consejo Asesor del Hospital Universitario Austral, con el que Tenaris colaboró en el montaje del Hospital Solidario COVID de Pilar aportando recursos financieros y humanos. Además, Luis Damiani, un colaborador que estuvo involucrado en la fabricación de 80 mil protectores faciales en la planta Campana, detalló cómo fue la coordinación entre diversos sectores para improvisar una línea de producción a contrarreloj y la energía solidaria que hizo trascender las máscaras fuera de los límites de la planta y la comunidad cercana, siendo donadas a distintas localidades del Interior y hasta a colegas de Arabia Saudita. "La pandemia nos desafió y, sin descuidar nuestro tradicional foco en educación, tuvimos que aprender sobre temas hospitalarios, cuestiones técnicas de respiradores y cómo diseñar lay outs de terapias intensivas, en un trabajo mancomunado que movilizó a todo nuestro equipo", resumió Martínez Álvarez el esfuerzo volcado para enfrentar la pandemia. Por otro lado, dos graduados técnicos agradecieron el apoyo de Tenaris en su formación. Uno fue Gonzalo Mouriño, integrante de la primera camada de egresados de la Escuela Técnica Roberto Rocca, y la otra María Fernández, de la EST Nº2 de Zárate y una de las tantas estudiantes que el año pasado fabricaron ocho paradas inteligentes, dos de las cuales ya se instalaron en nuestra ciudad, dentro del programa de fortalecimiento educativo GEN Técnico.

Cecilia Acciardi, secretaría de Salud del Municipio de Campana

