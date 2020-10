La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/oct/2020 Coronavirus:

Confirman otras cinco muertes en Campana







Fallecieron dos mujeres y tres hombres que se encontraban internados en el Hospital San José. Así, Campana reportó nueve decesos en los últimos dos días y llegó a 52 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. Además, se informaron 24 nuevos positivos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer el fallecimiento de cinco pacientes que habían contraído coronavirus: dos mujeres de 60 años y tres hombres de 63, 69 y 77 años. Todos se encontraban internados en la terapia intensiva del Hospital San José. De esta manera, Campana reportó nueve muertes en los últimos dos días, dado que el miércoles se habían informados cuatro decesos: un hombre de 60 años que se encontraba internado en un centro médico del Gran Buenos Aires; un hombre de 62 años, en el Hospital San José; un hombre de 86 años que estaba siendo atendido en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires; y una mujer de 87 años que se encontraba internada en la Clínica Delta. Con estos registros, nuestra ciudad acumula ahora 52 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Una cifra que elevó la tasa de letalidad a 2,38%, un valor que Campana no alcanzaba desde finales de agosto (en Zárate, actualmente, se encuentra en 2,72%). Estos cinco nuevos fallecimientos campanenses se conocieron en la misma jornada en que la provincia de Buenos Aires, producto de la modificación en la carga de sus datos, apuntó más de 3 mil decesos en el sistema nacional. Sin embargo, las muertes confirmadas ayer por la Secretaría de Salud se dieron en las 24 horas que transcurrieron entre el parte del miércoles y el de ayer, según aclararon fuentes municipales. 24 POSITIVOS El parte diario local señaló ayer 24 nuevos contagios en la ciudad y 32 altas médicas. De esta manera, Campana llegó a 2.185 casos totales: 591 se encuentran activos, 1.542 se han recuperado y 52 han fallecido. Estos 24 nuevos positivos son la cifra diaria más baja de la semana actual, que hasta el momento promedia 39,75 casos por día; un valor que contrasta con la tendencia a la baja que la ciudad venía mostrando hasta el lunes. Sin embargo, después se dio una seguidilla de malas noticias: los 69 contagios informados el martes y, posteriormente, los nueve fallecimientos que se anunciaron entre miércoles y jueves.

LA EVOLUCIÓN DE LA CURVA DE FALLECIDOS EN CAMPANA DESDE EL 1 DE AGOSTO.





ZÁRATE REPORTÓ DOS NUEVOS FALLECIMIENTOS Llegó a 55 víctimas fatales. Escobar comunicó otras dos muertes; y Pilar, cuatro. La Municipalidad de Zárate confirmó ayer dos nuevas muertes de pacientes que habían contraído coronavirus: dos hombres de 47 y 53 años que se encontraban internados en el Hospital Zonal Virgen del Carmen. Así, la vecina ciudad llegó a 55 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. Además, Zárate comunicó ayer 17 nuevos positivos de Covid y 16 altas médicas, por lo que su cuadro de situación reúne ahora 2.019 casos totales: 375 se encuentran activos, 1.589 se han recuperado y 55 han fallecido. A su vez, presenta 235 análisis pendientes de resultado. Por su parte, la Municipalidad de Escobar reportó 93 nuevos contagios, 120 altas médicas y dos nuevos decesos. Así, ahora acumula 6.418 casos totales: 2.452 se encuentran activos, 3.810 se han recuperados y 156 han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se notificaron cinco nuevos infectados y doce altas médicas, por lo que cuadro de situación del Municipio presenta 653 casos totales: 102 se encuentran activos, 538 se han recuperado y 13 han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 221 nuevos positivos, 130 altas médicas y cuatro decesos. Con estos números, el distrito acumula 8.582 casos totales: 1.071 se encuentran activos, 7.322 se han recuperado y 189 han fallecido. MÉDICO DE ZÁRATE SE VOLVIÓ A CONTAGIAR Fue tras practicarle RCP a una mujer infectada. Ya había padecido la enfermedad en junio. El juninense Juan Pablo Mariscotti es médico emergentólogo, tiene 46 años y desde 2015 trabaja en el Hospital Provincial Virgen del Carmen de Zárate. El pasado 31 de mayo, tras presentar unas líneas de fiebre, se sometió a un hisopado por coronavirus y horas después obtuvo el resultado positivo. Por aquellos días atravesó la enfermedad sin mayores inconvenientes y tras el aislamiento correspondiente y las contrapruebas requeridas se volvió a incorporar al trabajo durante el mes de junio. Tres meses después, en septiembre, volvió a contagiarse tras practicarle RCP a una mujer infectada. "Fue una situación extrema. En ese momento no dudé ni un segundo y le practiqué RCP para intentar reanimarla", relató el profesional a LaNoticia1.com. "En ese mismo instante supe que me había vuelto a contagiar. Y finalmente así fue. A los pocos días estaba nuevamente con fiebre y con dolor corporal pero afortunadamente ya estoy bien", agregó, tras superar síntomas como fiebre y dolores corporales. Según explicó en diálogo con La Opinión de San Pedro, donde también trabaja, el primer contagio fue "algo bastante raro" y "enseguida" negativizó. "Puede haber sido no un falso positivo, pero sí de baja carga viral y virus no viable. Ahora sí, porque la señora (a la que asistió) estaba activa, no negativizaba la muestra e, incluso, no tuvo una buena evolución". #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó 5 nuevas muertes: dos mujeres y tres hombres que habían contraído #coronavirus fallecieron en el Hospital San José. Además informó 24 nuevos positivos y 32 altas médicas. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/p9HLkb69ce — Daniel Trila (@dantrila) October 1, 2020

