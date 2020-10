La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/oct/2020 Padres solicitan que sus hijos puedan cerrar el ciclo lectivo de manera presencial







El pedido comenzó desde la comunidad educativa del Colegio Dante Alighieri, pero en las últimas semanas sumó a las de otros establecimientos de la ciudad y hasta de distritos cercanos. Para el lunes está convocada una concentración frente al Palacio Municipal. Este año las clases fueron a través de la computadora, una medida destinada a mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. Pero lo que se perdió en el camino fue uno de los ámbitos de pertenencia por excelencia, espacio que al menos parte de la comunidad educativa quiere recuperar cuanto antes. Es por eso que padres de estudiantes en diversos establecimientos de Campana están solicitando a las autoridades que el cierre de ciclo lectivo 2020 pueda ser presencial, estableciendo los protocolos necesarios para garantizar la seguridad y, a la vez, permitiendo a los jóvenes -en muchos casos inminentes egresados- tener un último contacto con sus maestros y compañeros. "Lo que estamos pidiendo es que puedan hacer un cierre presencial antes del 30 de noviembre, fecha en la que termina el calendario educativo, con algunos días de sociabilización en el colegio. No lo pedimos desde el aspecto académico, sino por el psicológico y emocional", expresó Anabella Moreira, una de las madres detrás de la iniciativa que comenzó gestándose entre padres del Colegio Dante Alighieri, pero que ya agrupa a comunidades de distintas escuelas de Campana e incluso de distritos cercanos. El grupo inició el reclamo primero a nivel de las autoridades de sus respectivas escuelas, después lo elevó a las municipales y ahora apunta directamente al Ministerio de Educación de la Nación. En una carta que hicieron circular los padres, solicitaron que los alumnos "puedan hacer su cierre, con los protocolos y medidas necesarias, al aire libre, con distanciamiento social, barbijo, todo lo que corresponda, de manera similar a lo que se está realizando hoy con muchas otras actividades, pero que puedan cerrar su ciclo juntos, en su lugar, donde se conocieron, crecieron, generaron vínculos, aprendieron, se frustraron y fortalecieron también". "Somos seres sociales, seres emocionales que necesitamos de un otro para vivir, para sentirnos acompañados y con esperanza", manifestaron los padres. Por ahora, el grupo ha tenido reuniones con autoridades municipales, entre ellas el intendente Abella, que aclararon que la competencia para decidir sobre el retorno a clases es de Provincia y Nación. De todas maneras, las gestiones continúan y hoy habría una nueva reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Educación. En paralelo, los integrantes de esta iniciativa se organizan a través del Zoom -del último encuentro participaron más de 100 personas, entre padres y estudiantes-. Para el lunes se acordaron concentraciones frente a las municipalidades de distintos distritos del norte bonaerense, incluido Campana, para visibilizar el reclamo. "La virtualidad al principio fue algo novedoso para todos y más o menos nos fuimos adaptando, pero llega un punto en que nos agotó y más a los chicos. Pensemos que en el caso de los que egresan se perdieron todo: el viaje de egresados, la campera, los festejos del UPD, y hoy están desmotivados, algunos con enojo y tristeza inclusive porque coinciden en que nadie los está teniendo cuenta. Habilitan todo y a ellos los han dejado de lado", sostuvo Moreira, mamá de un alumno de sexto año. "Somos todos responsables y sabremos comportarnos en comunidad para que ellos puedan despedirse de su escuela, de su patio, de sus aromas, de sus colores, de cada una de las historias que transcurrieron allí durante tantos años. Este pedido no es en contra de, sino que es a favor del bienestar emocional de todos nuestros hijos", finaliza la carta que el grupo de padres difundió para que sus hijos puedan despedirse de la escuela, en la escuela.

De la reunión de Zoom participaron un centenar de padres y estudiantes de establecimientos de Campana y la región norte bonaerense. LA PROVINCIA ASEGURA QUE "DE MOMENTO LA SITUACIÓN NO PERMITE VOLVER A LAS CLASES PRESENCIALES" Desde la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires aseguraron esta semana que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas para que los alumnos bonaerenses pueden volver a las aulas. Así lo dio a entender la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, quien sostuvo que, si bien "el retorno a las clases presenciales será progresivo y con estándares epidemiológicos que nos permitan transitar por un camino seguro", de momento "la situación no lo permite". "Es innegable el impacto educativo y afectivo que trajo consigo la pandemia. Todos anhelamos el regreso a las clases presenciales porque entendemos que el encuentro presencial en la escuela es insustituible y una de nuestras prioridades. Pero tenemos que pensar la vuelta a la escuela en forma progresiva y responsable, sin tomar medidas apresuradas que pongan en riesgo la salud y la continuidad pedagógica, dos cuestiones fundamentales que atendemos día a día", advirtió Vila, luego de mantener una reunión junto a la ministra de Gobierno, Teresa García, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y numerosos intendentes del conurbano, sobre las condiciones de posibilidad de volver a las clases presenciales.

"Somos seres sociales, seres emocionales que necesitamos de un otro para vivir, para sentirnos acompañados y con esperanza", manifestaron los padres. Imagen ilustrativa.



