Tensa sesión en el Concejo Deliberante

Anoche se dio lectura a la Comunicación Oficial en la que se solicita que se presente a la Justicia Penal la documentación referida a la pretendida nueva composición del bloque PJ-Frente de Todos. Romano dijo que nunca se falsificó una firma. Carrizo le dio la razón, pero habló del falsedad ideológica. Insausti, por su parte, ofreció su renuncia a la banca. Como lo habíamos adelantado en nuestra edición de ayer, el Orden del Día registró el ingreso por presidencia de una Comunicación Oficial firmada por los concejales Romina Carrizo, Stella Giroldi y José Insausti , "manifestando que ante la ausencia de rectificación de la nota presentado el 26-08-20 por los Concejales Trujillo, Romano, Colella y la Concejala Calle, solicitan la remisión de todo lo presentado ante la Justicia Penal a fin de investigar si existió comisión de delito en el marco de la gravedad institucional que representa". A pedido de Carrizo, la Secretaria Del Mármol leyó la nota, y acto seguido el concejal Rubén Romano pidió la palabra. "Es una situación que me entristece mucho, y pido disculpas a todos ustedes porque no creo que este sea el ámbito para discutir una interna", señaló y más adelante aseguró: "Esta acusación es totalmente y absolutamente falsa en todo sentido. Nunca, ninguno de mis compañeros falsificó una firma". Romina Carrizo también pidió la palabra para señalar: "Nadie habla de la firma, hablamos de la falsedad ideológica. Es otra cosa y seguramente es lo que se tenga que investigar", en relación a la comunicación en la que ese bloque presentó formalmente su nueva composición sin mencionar a las concejales Carrizo y Giroldi, lo cual fue interpretado como una eventual expulsión de hecho, aunque nunca fue expresada explícitamente en esos términos pero se daba por sobreentendido. "Ofrezco –dijo Insausti a su turno- mi renuncia a la banca. No lo hago por el bloque, lo hago por toda la política. Yo acá no estoy por un puesto o por una dieta como concejal. Así que ante todo el cuerpo pongo a disposición mi renuncia si eso sirve para sumar, para que podamos seguir construyendo como concejales… porque las elecciones ya pasaron. Acá somos 20 concejales. Y más te duele cuando viene de lo más cercano ¿no? es lamentable que hoy no esté acá (en alusión a la presidente del bloque, Soledad Calle, de licencia por COVID 19) para dar explicaciones y las tenga que dar Romano, cuando es una persona que se metió con las mejores intenciones en la política, y el día que me llame lo voy a seguir acompañando porque sé que tiene las mejores intenciones. Pero lamentablemente hay mucha gente que no es así. (…) No necesito una banca para seguir luchado por los vecinos o por la gente de Campana". Ya ingresando en el Orden del Día propiamente dicho, hubo 6 pedidos de Tratamiento sobre Tablas en los Asuntos Entrados, de los cuales fueron aprobados Proyecto de Comunicación del Bloque UV Calixto Dellepiane solicitando al Ejecutivo instalar en la página web municipal una aplicación que permita tramitar exenciones impositivas, para personas mayores y discapacitados. También se aprobó como de todo el cuerpo (y a partir de una noticia publicada el martes en estas páginas), una iniciativa del bloque UV Calixto Dellepiane, que pretende solicitar al Departamento Ejecutivo; y un Pedido de Informes del PJ – Frente Todos sobre un basural que se encuentra localizado en el "predio de la empresa Euroamérica sobre acceso a la Terminal Tajiber y su destino final". Entre los Despachos de Comisión se destacan entre otros, un Pedido de Informes del Bloque Justicialista Frente de Todos sobre los procedimientos de contratación de una empresa privada para la limpieza de la Unidad Hospitalaria San José; y un Proyecto de Comunicación del Bloque UV Calixto Dellepiane solicitando gestionar la construcción de un alambrado sobre la baranda del puente ubicado en Avda. Alfonsín y Ruta 9, a metros del Arco de Campana. Además, hubo dos notas recibidas: una firmada por dueños de Canchas de Fútbol solicitando la apertura de la actividad en forma urgente, en un marco seguro con los protocolos correspondientes; y otra del vecino Marcos Lavié, peticionando en representación de quienes desarrollan actividades en eventos sociales y empresariales, se considere la eximición de tasas municipales que tengan relación con la actividad afectada por la pandemia de COVID-19.



La comunicación firmada por Carrizo, Giroldi e Insausti que fue leída por Secretaría.





“Pido disculpas a todos ustedes porque no creo que este sea el ámbito para discutir una interna", se excusó Romano.





“Nadie habla de la firma, hablamos de la falsedad ideológica", aclaró Carrizo.





“Yo acá no estoy por un puesto o por una dieta como concejal. Así que ante todo el cuerpo pongo a disposición mi renuncia si eso sirve para sumar", señaló José Insausti. VIDEO DE LA SESION

#Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 1º de Octubre de 2020. ▶️ https://t.co/vQmBgVSVwv pic.twitter.com/7wUhcm7sO8 — La Auténtica Defensa (@LADdigital) October 1, 2020

