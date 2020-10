DÓLAR QUE TREPA El dólar blue escaló un peso y trepó a $147, el mismo récord registrado el 24 de septiembre pasado, mientras el billete para ahorro subió 30 centavos y llegó a $133,32. La suba de los tipos de cambio se dio en la primera jornada del mes cuando se reactiva el cupo para la compra de los u$s200 pese a las fuertes restricciones impuestas por el Banco Central. Con las nuevas medidas aplicadas por la autoridad monetaria, se achicó sustancialmente la cantidad de personas que pueden acceder al dólar vía operaciones de homebanking. En este primer día de octubre, fuentes privadas indicaron que el Banco Central realizó ventas por u$s 25 millones que continúan golpeando las reservas de la entidad. LES LLEGÓ EL SÚPER CEPO La Cámara de Diputados y el Senado firmaron una resolución conjunta para que los legisladores de ambos cuerpos dejen de tener acceso al cupo de 200 dólares en el mercado oficial de cambios. "Nadie tiene coronita. Los diputados y senadores no van a poder comprar dólares", adelantó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. El ex intendente de Tigre y actual diputado del Frente de Todos justificó la decisión al considerar que el país "necesita los dólares para la producción, para la generación de empleo, para la balanza comercial", al tiempo que indicó que "sin dudas que hoy hay que buscar otros elementos de ahorro". RELANZAN AHORA 12 Con la incorporación de nuevos rubros y plazo de gracias en los pagos de cuotas de tres meses, entró en vigencia este jueves la renovación del programa "Ahora 12", que se extenderá hasta diciembre próximo. Los consumidores que realicen compras en 12 o 18 cuotas recién pagarán la primera en enero de 2021 debido a que hay tres meses de gracia, según la resolución de la Secretaría de Comercio Interior. Entre los nuevos rubros incorporados figuran los servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos, servicios educativos, cuidado personal y organización de eventos y exposiciones comerciales. CRÉDITOS EXTENDIDOS El Gobierno decidió oficialmente extender hasta el 31 de octubre el plazo para gestionar los créditos a tasa cero, y hasta el 31 de diciembre el mismo beneficio para el sector cultural, en el marco de la emergencia sanitaria. Así, el Poder Ejecutivo formalizó la recomendación que, en ese sentido, elevó el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), según se publicó este jueves en el Boletín Oficial. En ambos tipos de créditos, se mantendrán "las condiciones y requisitos oportunamente aceptados por la Jefatura de Gabinete", de acuerdo con el texto oficial. El Gobierno dispuso que la AFIP y el Banco Central "adopten la medida recomendada" por el Comité. CORONAVIRUS MUNDIAL La cantidad de personas contagiadas por coronavirus en todo el mundo es de casi 34,2 millones, mientras que los muertos son más de un millón, en una estadística que tiene a la Argentina en el octavo puesto muy cerca de España, que está séptimo, según los últimos datos reportados por la universidad estadounidense Johns Hopkins. En total, la propagación de la enfermedad afectó a 34.157.176 personas, con 1.017.129 decesos y 23.741.658 pacientes que lograron recuperarse. En Estados Unidos, la pandemia de Covid-19 generó 207.771 víctimas fatales, con 7.273.943 casos confirmados hasta el momento. Por su parte, India, afianzado en el segundo lugar del ranking mundial, tiene 6.312.584 personas contagiadas y 98.678 decesos, mientras que Brasil, ahora tercero, suma 4.810.935 pacientes infectados y 143.952 fallecidos en total.



Breves: Noticias de Actualidad

2 de Octubre de 2020

