Desde la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires aseguraron esta semana que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas para que los alumnos bonaerenses pueden volver a las aulas. Así lo dio a entender la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, quien sostuvo que, si bien "el retorno a las clases presenciales será progresivo y con estándares epidemiológicos que nos permitan transitar por un camino seguro", de momento "la situación no lo permite". "Es innegable el impacto educativo y afectivo que trajo consigo la pandemia. Todos anhelamos el regreso a las clases presenciales porque entendemos que el encuentro presencial en la escuela es insustituible y una de nuestras prioridades. Pero tenemos que pensar la vuelta a la escuela en forma progresiva y responsable, sin tomar medidas apresuradas que pongan en riesgo la salud y la continuidad pedagógica, dos cuestiones fundamentales que atendemos día a día", advirtió Vila, luego de mantener una reunión junto a la ministra de Gobierno, Teresa García, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y numerosos intendentes del conurbano, sobre las condiciones de posibilidad de volver a las clases presenciales.



La Provincia asegura que "de momento la situación no permite volver a las clases presenciales"

