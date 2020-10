La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/oct/2020 Covid-19:

Médico de Zárate se volvió a contagiar







Fue tras practicarle RCP a una mujer infectada. Ya había padecido la enfermedad en junio. El juninense Juan Pablo Mariscotti es médico emergentólogo, tiene 46 años y desde 2015 trabaja en el Hospital Provincial Virgen del Carmen de Zárate. El pasado 31 de mayo, tras presentar unas líneas de fiebre, se sometió a un hisopado por coronavirus y horas después obtuvo el resultado positivo. Por aquellos días atravesó la enfermedad sin mayores inconvenientes y tras el aislamiento correspondiente y las contrapruebas requeridas se volvió a incorporar al trabajo durante el mes de junio. Tres meses después, en septiembre, volvió a contagiarse tras practicarle RCP a una mujer infectada. "Fue una situación extrema. En ese momento no dudé ni un segundo y le practiqué RCP para intentar reanimarla", relató el profesional a LaNoticia1.com. "En ese mismo instante supe que me había vuelto a contagiar. Y finalmente así fue. A los pocos días estaba nuevamente con fiebre y con dolor corporal pero afortunadamente ya estoy bien", agregó, tras superar síntomas como fiebre y dolores corporales. Según explicó en diálogo con La Opinión de San Pedro, donde también trabaja, el primer contagio fue "algo bastante raro" y "enseguida" negativizó. "Puede haber sido no un falso positivo, pero sí de baja carga viral y virus no viable. Ahora sí, porque la señora (a la que asistió) estaba activa, no negativizaba la muestra e, incluso, no tuvo una buena evolución".



