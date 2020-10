Homenajearon a José Ignacio Rucci en la Cámara Baja Bonaerense

"La reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos. Sin sectarismos y exclusiones", dijo ayer en La Plata la diputada Soledad Alonso, citando al líder metalúrgico y Secretario General de la CGT quien fuera asesinado el 25 de septiembre de 1973, luego de un atentado. Ayer tuvo lugar una nueva sesión de la cámara baja bonaerense, y como presidente de la Comisión de Trabajo, la diputada de nuestra ciudad, Soledad Alonso, tuvo el rol de cerrar las palabras de homenaje en memoria de José Ignacio Rucci, al cumplirse un nuevo aniversario de su asesinato por cuestiones políticas. "Todos y todas recordaremos ese 17 de noviembre de 1972 cuando por primera vez luego de 17 años Juan Domingo Perón llegaba a la Argentina y lo recibía José Ignacio Rucci con un paraguas. Dicen que para saber la historia de alguien, uno tiene que ver la película completa. Una foto, generalmente, no puede hacer eso. Pero esta foto sí muestra o resume la historia de José Ignacio Rucci, quien protegió no sólo de la lluvia a Juan Domingo Perón… lo protegió también en el exilio", señaló la Lic. Alonso en parte su discurso, y más adelante agregó: "Aquí hoy nos acompaña el senador Omar Plaini, y voy a leer una frase de José Ignacio Rucci que él me trajo y que me parece muy atinada para un gran homenaje como se merece este gran compañero del movimiento obrero: ´Somos peronistas. Nos sentimos peronistas: estamos con el pueblo y luchamos para el pueblo. Ocuparemos el lugar que nos tiene reservado la historia. Seremos protagonistas y vamos a llevar a cabo la revolución nacional". Ya sobre el final de su extensa y sentida intervención, Alonso observó sobre la figura de Rucci: "(…) él asumió la responsabilidad de ser el Secretario General de la CGT con el compromiso de cada trabajador y trabajadora, de cada sindicato, para traer de regreso a Perón. Si no, él (dijo que) no hubiese podido ser el Secretario General, esa era su voluntad primera: que regresara Perón y que se pudieran realizar elecciones democráticamente... Para cerrar, elijo unas palabras de él que son muy significativas, de su último discurso: "La reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos. Sin sectarismos y exclusiones. La liberación será el destino común que habremos sabido conquistar. Con patriotismo, sin egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva. Para una vida más justa, para un mundo mejor". Eso es lo que quería José Ignacio Rucci: que todos y todas viviéramos en una Argentina mejor, y por eso dio su vida. Militó y luchó para que hoy podamos también nosotros, parte del movimiento obrero, estar haciéndole este homenaje".

Homenajearon a José Ignacio Rucci en la Cámara Baja Bonaerense

