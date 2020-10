El organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta informa que hoy se abonarán Pensiones No Contributivas y la beca Sostener Cultura II. Pensiones No Contributivas Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de octubre con documentos terminados en 2 y 3. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Beca Sostener Cultura II Hoy se realizará el segundo pago de 15.000 pesos de la beca Sostener Cultura II del Fondo Nacional de las Artes a 14.656 trabajadores de ese rubro con el objetivo de colaborar y estar cerca de la comunidad artística.



Anses:

Calendario de pagos del Viernes 2 de Octubre

