Se cree que la COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona, incluso entre personas que están físicamente cerca unas de otras. Las personas infectadas pero que no presentan síntomas pueden transmitir el virus a otras personas. Todavía estamos aprendiendo sobre cómo se propaga el virus y la gravedad de la enfermedad que causa. La facilidad con que un virus se transmite de una persona a otra puede variar. Los virus transmitidos por el aire, incluido el SARS-CoV-2, se encuentran entre los más contagiosos y de fácil propagación. Algunos virus son muy contagiosos, como el sarampión, mientras que otros virus no se propagan tan fácilmente. El virus que causa COVID-19 parece propagarse de manera más eficiente que la influenza, pero no tan eficientemente como el sarampión, que es altamente contagioso. El SARS-CoV-2 se propaga más comúnmente: - Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 2 metros). - A través de gotitas respiratorias o pequeñas partículas, como las de los aerosoles, que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, canta, habla o respira. - Estas partículas pueden inhalarse por la nariz, la boca, las vías respiratorias y los pulmones y causar una infección. Se cree que esta es la forma principal de propagación del virus. - Las gotas también pueden caer sobre superficies y objetos y ser transferidas al tacto. Una persona puede contraer COVID-19 al tocar la superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. No se cree que la propagación por contacto con superficies sea la forma principal de propagación del virus. - Es posible que el COVID-19 se propague a través de las gotitas y las partículas en el aire que se forman cuando una persona que tiene COVID-19 tose, estornuda, canta, habla o respira. Existe una creciente evidencia de que las gotas y las partículas en el aire pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas por otros, y viajar distancias más allá de los 2 metros (por ejemplo, durante la práctica del coro, en restaurantes o en clases de gimnasia). En general, los ambientes interiores sin una buena ventilación aumentan este riesgo. En general, cuanto más estrechamente interactúa una persona con COVID-19 con otras y cuanto más tiempo dura esa interacción, mayor es el riesgo de propagación del COVID-19. La mejor forma de prevenir enfermedades es evitar la exposición a este virus. Las medidas para frenar la propagación son: - Manténgase al menos a 2 metros de distancia de los demás, siempre que sea posible. Esto es muy importante para prevenir la propagación de COVID-19. - Las pandemias pueden ser estresantes. Durante los momentos de mayor distanciamiento físico, sigue siendo importante mantener las conexiones sociales y cuidar su salud mental. - Cúbrase la boca y la nariz con un barbijo cuando esté cerca de otras personas. Los barbijos no deben reemplazar otras medidas de prevención. - Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. - Quédese en casa y aléjese de los demás cuando esté enfermo. - Use purificadores de aire para ayudar a reducir los gérmenes en el aire en los espacios interiores. Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia. Federico R. Simioli - Médico Infectólogo (M.N. 134255 - M.P. 551400) - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar

Cómo se propaga y se evita el contagio de Covid-19

Por Dr. Federico R. Simioli

