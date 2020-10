Efemérides del día de la fecha, 2 de octubre

DÍA DEL ESCRIBANO En este día se conmemora la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) en el año 1948; la misma fue impulsada por el escribano argentino José Adrián Negri en el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino llevado a cabo en Buenos Aires ese mismo año. Asimismo, Negri se inspiró en la Ley Nº 12.990 del año 1947 para escribir "Principios del notariado latino", documento que sirvió de base para que el notariado obtuviera autonomía funcionala nivel internacional. En el marco del Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Madrid (España) en el año 1950, la UINL se fundó legalmente. Esta organización no gubernamental está integrada por profesionales de 71 países en los 5 continentes y sus sistemas notariales son de tipo latino fundado en el derecho romano-germánico. Entre sus objetivos, la UINL tiene el propósito de "promover, coordinar y desarrollar las actividades de los escribanos en el ámbito internacional con el fin de mantener la integridad e independencia de los notarios como profesionales del Derecho". JOSÉ LUIS CHILAVERT CONVIERTE SU PRIMER GOL DE TIRO LIBRE Sucedió en el año 1994, en la quinta fecha del Torneo Apertura, el polémico arquero le dio la victoria a Vélez en un partido que parecía terminar inevitablemente en empate. En aquella jornada, "El Fortín" se enfrentó contra Deportivo Español (actual Social Español) en el Estadio José Amalfitani; cubiertos por la lluvia, los jugadores dirigidos por Carlos Bianchi trataron de romper el 0 a 0 en vano hasta que, a escaso minutos del final, el árbitro sancionó el tiro libre que cambió la historia del encuentro. Como era costumbre, el capitán del equipo, Roberto Trotta, se dispuso a patearlo pero Bianchi se lo impidió dándole una orden contundente al arquero: "en aquel partido contra Deportivo Español teníamos que ganar sí o sí si queríamos seguir peleando el título, y en el minuto 92 Bianchi me gritó ´José, andá a patear vos´" manifestó "Chila". Sorprendidos por la decisión del director técnico, los espectadores que se marchaban aminoraron su paso y posaron su mirada en Chilavert que corría al área rival. El guardameta se paró a dos pasos de la pelota y examinó con detenimiento al arquero Marcelo Pontiroli antes de definir el partido con un zurdazo que se clavó en el ángulo derecho: "lo pateé suave, por arriba de la barrera, y se clavó en el ángulo derecho. Ganamos 1 a 0, fue un delirio ensordecedor." Así, "Chila" se convirtió en el primer arquero en convertir un gol de tiro libre en el fútbol argentino: "siempre me preguntaba: ¿por qué el arquero no puede hacer goles? Si somos 11, un gol del arquero vale lo mismo. Si tiene una virtud para patear penales o tiros libres, ¿por qué no utilizarlo? Pero el DT te tenía que dar la oportunidad y el grupo avalarte, para que no se pusiera celoso ni se sintiera ofendido". SE LANZA "(WHAT´S THE STORY) MORNING GLORY?" Un día como hoy en el año 1995, "Oasis" lanzaba su segundo álbum "(What´stheStory) MorningGlory?" Tras el éxito de su disco debut "Definitelymaybe" (1994), la banda británica consolido su fama internacional y llegó a lo más alto del Billboardhot 200: "el primer álbum trata sobre soñar con ser una celebridad en una banda mientras que el segundo es sobre ser una celebridad en una banda" expresó Noel Gallagher. Entre lascanciones se encuentran "Wonderwall", "Don´t look back in anger", "Champagne supernova" y "Roll with it".

Efemérides del día de la fecha, 2 de octubre

