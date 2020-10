Dakar: los argentinos transitan la etapa más difícil

Sin poder probar y sin los permisos confirmados para cumplir con la logística, los equipos y pilotos atraviesan terrenos de mucha incertidumbre camino a esta emblemática carrera de nivel mundial. En un momento en el que se retomó, de a poco, la actividad del automovilismo a nivel nacional, la mayoría de los pilotos, equipos y categorías van empezando a tener precisiones sobre su futuro y comienzan a vislumbrar cómo cerrarán la temporada más difícil de la historia. Y si bien esa mayoría está trabajando, todavía hay un pequeño grupo que no sabe si será parte del Rally Dakar, la emblemática carrera de nivel mundial que supo transcurrir en nuestro territorio. Estos representantes argentinos esperan una definición para saber si podrán volver a decir presente en esta competencia que, en 2021, se realizará muy lejos de nuestro país: en Arabia Saudita. Los equipos argentinos conformados por pilotos de motos, cuatriciclos, autos y camiones ya vienen padeciendo este momento, sin posibilidades de probar afuera de la Argentina ni tampoco en nuestro país, sabiendo que necesitan recorrer lugares al menos parecidos a los que recibirá la carrera. Y, más allá de lo estrictamente deportivo, hay mucha gente que depende de este trabajo y que percibe un dinero para realizar tal emprendimiento, al igual que otras situaciones diferentes del deporte motor Incluso, algunos equipos del Dakar aún no han podido reunirse con los elementos para trasladar los vehículos, dado que no se permite transitar las rutas. Como se lee: el futuro está más complicado de lo imaginable y con el agregado de que hay varios equipos que ya abonaron la inscripción para la carrera y ahora se encuentran sin saber si serán parte de la competencia. Todavía no hubo ninguna notificación de quien corresponde como para empezar a revertir este tema y con la situación así, está claro que no es lo adecuado para llegar a competir de la mejor forma en el más alto nivel deportivo. En este contexto, también preocupa que aún no se le dio alguna salida coherente a la situación que se producirá cuando llegue el barco a nuestro país para cargar los equipos con rumbo a Arabia Saudita. ¿Se extenderán los permisos correspondientes? Hasta ahora no se ve que esté en agenda este tema deportivo que también genera representación argentina a nivel mundial. Ojalá que, como en el fútbol, cuyas delegaciones tienen habilitado salir del país, los equipos y pilotos argentinos tengan esa misma posibilidad. Así, antes de comenzar a desarrollar la primera etapa del Dakar, los representantes argentinos ya se encuentran transitando una muy difícil, con la particularidad que ésta no depende del equipo y el piloto.



LOS EQUIPOS Y PILOTOS ARGENTINOS NO HAN TENIDO LA POSIBILIDAD DE PROBAR.



Dakar: los argentinos transitan la etapa más difícil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar