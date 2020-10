Breves: Deportivas

RG: VAN POR MÁS Este viernes, tres argentines buscarán clasificarse a los Octavos de Final de Roland Garros, el Grand Slam que se disputa en París. En el cuadro masculino, Diego Schwartzman jugará frente al eslovaco Norbert Gombos, mientras que Federico Coria se medirá ante el italiano Jannik Sinner. Y en el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska chocará con la rusa Anna Karolina Schmiedlova. En tanto, Guido Pella quedó eliminado ayer en la segunda ronda al perder 6-3, 6-2 y 6-1 con el español Pablo Carreño Busta. "Fue un partido para el olvido. Él jugó bien y yo no pude hacer nada. Estaba pensando en cualquier cosa menos en el partido. Vengo de semanas duras. Me voy a tomar unos días para ver qué hacer. Con estas pocas ganas para luchar no se puede. No sé si tengo ganas de volver pelear los partidos", señaló el bahiense tras su derrota. ETCHEVERRY Y CERUNDOLO En Croacia, los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerundolo buscarán hoy avanzar a las semifinales del Challenger de Split cuando enfrenten al portugués Pedro Sousa y al alemán Maximilian Marterer, respectivamente. LAKERS, CON MARGEN En el primer partido de la final de la NBA, Los Angeles Lakers superaron 116 a 98 a Miami Heat, con 34 puntos de Anthony Davis y 25 de LeBron James. El conjunto angelino sacó ventaja de las lesiones del base Goran Dragic (desgarro en la fascia plantar izquierda), Bam Adebayo (hombro izquierdo) y Jimmy Butler (tobillo izquierdo). El esloveno, incluso, sería baja para el resto de la serie, mientras que Adebayo y Butler estarían presentes hoy en el segundo juego. ORTELLI CON MOTORISTA Iván Bondaruk será el motorista de Guillermo Ortelli este fin de semana en Buenos Aires, cuando el siete veces campeón de Turismo Carretera comience su segunda etapa dentro del equipo Dole Racing. Después de intensas pruebas en el rolo, donde la escuadra de Ramos Mejía trabajó con impulsores de diferentes preparadores, la decisión final fue afrontar la competencia en el "Oscar y Juan Gálvez" con la atención de Bondaruk, quien con Ortelli tuvo un breve paso en el JP Carrera. F1: RENUEVA HAMILTON Según informó el Daily Mail, el británico Lewis Hamilton será el piloto mejor pago de la historia de la Fórmula 1 cuando se confirme la renovación de su vínculo con Mercedes: el acuerdo será por tres años y un total de 132 millones de euros. El séxtuple campeón del mundo va camino a romper todos los récords de la categoría que ostenta el alemán Michael Schumacher. PATO BUSCADO El golfista Ángel Cabrera se encuentra cada vez más comprometido con la Justicia: la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta roja en su búsqueda, luego que el "Pato" fuera denunciado por violencia de género por su ex pareja en Córdoba. La última aparición pública del ganador de dos Majors (el US Open 2007 y Augusta 2009) fue en el Campeonato Senior de Ohio, Estados Unidos. FERRARO Y LAS PANTERAS La próxima temporada de la Liga de Voleibol Argentina no tendrá a Hernán Ferraro como entrenador principal de Ciudad de Buenos Aires. Luego de siete años de comandar a "Muni" en el máximo nivel nacional, el ex armador le dejará su lugar a Santiago García Domench para poder dedicarse así a tiempo completo a la Selección Femenina.



Breves: Deportivas

2 de Octubre de 2020

