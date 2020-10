El organismo falló a favor de la AFA y, así, allanó el camino para que la divisional confirme el formato de la competencia que definirá los dos ascensos a la Liga Profesional. La novela llegó a su fin: ayer, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, según sus siglas en inglés) le dio la razón a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, de esa manera, rechazó el reclamo de San Martín de Tucumán, que pedía ascender a la Liga Profesional por lo realizado en el campeonato que quedó inconcluso por la pandemia de coronavirus. Además, la decisión del tribunal obliga a los tucumanos a pagar las costas del arbitraje (2.500 francos suizos) y deja firme la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA del pasado 29 de abril, cuando se dio por terminada la temporada y se resolvió que los ascensos se definan en la cancha. El tribunal, con sede en Lausana, Suiza, sólo mandó a las partes la decisión, que lleva las firmas de los tres árbitros que intervinieron en el procedimiento: Ernesto Gamboa Morales (colombiano, presidente), Efraín Barak (israelí) y Juan Pablo Arriagada (Chile). Ahora, el TAS tiene tres meses para enviar los fundamentos de su decisión, que es vinculante y no puede ser apelada por las partes. Tras conocerse el fallo, el presidente de San Martín (T), Roberto Sagra cargó contra Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y referente de Tigre: "Recuerdo cuando denunció que le mandaron a entrar a su casa. Siento que hizo lo mismo con nosotros, que mandó gente a sacar todo de la nuestra". Luego agregó: "Todavía no tenemos los fundamentos del fallo, evidentemente le da discrecionalidad absoluta. Pero hoy queda demostrado que el poder de Massa está por encimad e todo, de las instituciones deportivas y de la gente". Confirmada la decisión del TAS, la Primera Nacional tiene ahora el camino allanado para confirmar el formato de competencia que se utilizará para definir los dos ascensos para la temporada 2021 de la Liga Profesional. Y para ello se deberá preparar ahora San Martín, el único club que todavía no reinició sus entrenamientos presenciales y que ha visto desmembrarse su último plantel, en medio de una fuerte crisis económica que se ve ahora agravada por el fallo del TAS.

SAN MARTÍN ES EL ÚNICO EQUIPO QUE TODAVÍA NO REINICIÓ SUS ENTRENAMIENTOS. SU PLANTEL SE DESMEMBRÓ EN ESTE PROCESO. TIGRE QUEDÓ ELIMINADO DE LA COPA En el cierre de una nueva semana de Copa Libertadores, Tigre perdió anoche 3-1 como local frente a Guaraní de Paraguay por la quinta fecha del Grupo B. De esa manera, se quedó sin chances de avanzar a los Octavos de Final y, al mismo tiempo, muy complicado para aspirar a una revancha en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Néstor Gorosito tuvo como titulares a dos exjugadores de Villa Dálmine: Nicolás Sansotre e Ijiel Protti (habilitó de gran manera a Pablo Magnín para el transitorio 1-1). Luego, en el segundo tiempo ingresó David Gallardo. En este Grupo B, Palmeiras lidera con 13 puntos; Guaraní es escolta con 10 (ambos aseguraron su clasificación a Octavos de Final); Bolívar está tercero con 4; y Tigre cierra con 1.

Primera Nacional:

El TAS rechazó el reclamo de San Martín de Tucumán

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar