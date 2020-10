P U B L I C



En los últimos días se confirmaron movimientos importantes en distintos equipos de la Primera Nacional. En cuanto a refuerzos, Platense confirmó el arribo del mediocampista ofensivo Alexis Messidoro, el jugador que debutó con grandes actuaciones en Boca Juniors, pero cuya carrera no tuvo la continuidad esperada (jugó luego en Sport Boys de Bolivia, Cruzeiro de Belo Horizonte, Talleres de Córdoba, Cerro Largo de Uruguay y Estudiantes de Mérida). Por su parte, Instituto de Córdoba anunció la contratación del marcador central Alexis Niz (ex Tigre, Atlético Rafaela y Sarmiento de Junín), al tiempo que Estudiantes de Río Cuarto sumó al experimentado mediocampista Guillermo Farré (ex Belgrano, de último paso por Mitre). En tanto, en el rubro salidas, el delantero Martín Comachi (ex Villa Dálmine) se despidió de Agropecuario de Carlos Casares: tras convertir 9 goles en el pasado campeonato seguirá su carrera en el exterior (tendría una oferta de Chile). Mientras que Chacarita sufrió la partida del defensor uruguayo Sergio Rodríguez (ex Atlético Rafaela), quien rescindió el contrato que había firmado menos de un mes atrás.

TRAS UNA GRAN APARICIÓN EN BOCA, MESSIDORO TUVO UNA CARRERA ERRANTE. AHORA LLEGA A PLATENSE.



Primera Nacional:

Arribos y Partidas

