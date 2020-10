JUANFER QUEDA PARADO El mercado de la Súper Liga de China cerró y el mediocampista Juan Fernando Quintero no llegó a tiempo con el permiso de trabajo, por lo que se quedará sin jugar hasta 2021 en Shenzhen Kaisa, equipo que adquirió el pase del colombiano a River Plate. REFUERZO ROJO El lateral izquierdo Lucas Rodríguez, de último paso por Tigre, se convirtió en nueva incorporación de Independiente de Avellaneda. Así, el DT Lucas Pusineri cubre una posición en la que había perdido a Gastón Silva y Juan Sánchez Miño. ROBERTONE, A ESPAÑA Almería, equipo de la Segunda División de España, oficializó ayer la incorporación del volante Lucas Robertone. Por la operación, en primera instancia, Vélez recibirá 3,4 millones de euros por la mitad del pase del mediocampista, quien firmó contrato por cinco temporadas. GANÓ BARCELONA Por la cuarta fecha de la Liga de España, Barcelona venció 3-0 como visitante a Celta de Vigo y se mantiene perfecto en la Era Koeman: dos triunfos en dos presentaciones, con siete goles a favor y ninguno en contra. Los goles fueron obra de Ansu Fati, Lucas Olaza en contra (tras gran jugada de Lionel Messi) y Sergi Roberto. Ayer, además, Sevilla le ganó 1-0 a Levante, mientras que Cádiz sorprendió a domicilio al Athletic Bilbao. COPA DE LA LIGA En Inglaterra se disputaron los Octavos de Final de la Copa de la Liga, instancia en la que Tottenham eliminó al Chelsea en penales después de igualar 1-1 con un agónico gol de Erik Lamela. Además, jugaron: Manchester City 3-0 Burnley, Manchester United 3-0 Brighton, Newcastle 1 (5) – 1 (4) Newport County y Everton 4-1 West Ham, Brentford 3-0 Fullham, Aston Villa 0-1 Stoke City y Liverpool 0 (4) – 0 (5) Arsenal. JUEGA EL PSG Por la sexta fecha de la Ligue 1, Paris Saint Germain buscará hoy su tercera victoria consecutiva cuando reciba a Angers (16.00; ESPN). En tanto, en Italia, la tercera fecha de la Serie A se abre con el duelo entre Fiorentina (en negociación con River por Lucas Martínez Quarta) y Sampdoria (15.45, ESPN). Mientras que la tercera fecha de la Bundesliga inicia hoy con Union Berlin vs Mainz 05. CHAMPIONS SORTEADA Ayer se realizó el sorteo de la Champions League 2020/21, que estará comenzando el 20 de octubre. Los ocho grupos de la primera ronda son los siguientes: -Grupo A: Bayern Múnich, Atlético Madrid, Salzburgo y Lokomotiv Moscú. -Grupo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milan y Borussia Mönchengladbach. -Grupo C: Porto, Manchester City, Olympiacos y Marsella. -Grupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland. -Grupo E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes. -Grupo F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas. -Grupo G: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev y Ferencvárosi. -Grupo H: PSG, Manchester United, Leipzig y Basaksehir DOBLETE DE LO CELSO En la fase previa de la Europa League, el argentino Giovani Lo Celso marcó por duplicado en la goleada del Tottenham, que venció 7-2 a Maccabi Haifa y, así, aseguró su clasificación al certamen continental.



2 de Octubre de 2020

