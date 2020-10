La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 UDOCBA denuncia "inconvenientes recurrentes" en la prestación de Ioma







El gremio docente asegura que cada vez son menos los profesionales médicos de la cartilla oficial dispuestos a atender por la obra social. También reclaman por la falta de cobertura en medicamentos compuestos. Sus autoridades solicitaron una auditoría. El gremio de docentes UDOCBA Campana denunció presuntas serias deficientes en la prestación del Instituto Obra Médico Asistencia (IOMA) que estaría obligando a los afiliados a hacerse cargo de copagos indebidos. Las fallas en la cobertura afectarían incluso el acceso a ciertas especialidades y medicamentos para tratamientos puntuales, en un momento que, tras la relajación de la cuarentena, ve aumentada la demanda médica. "Son inconvenientes recurrentes que no se solucionan con el paso de los años, solo que ahora la situación se ha ido agravando y la verdad que causa gran alarma en nuestro sector: los docentes se están quejando mucho, nos llegan reclamos constantemente", aseguró Pedro Espinosa, secretario general de UDOCBA Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. Los afiliados a IOMA se encontrarían perdiendo calidad y variedad en la oferta médica local. Según Marisa García, secretaria de Acción Social de UDOCBA, de la cartilla de médicos prestadores cada vez son menos los profesionales dispuestos a atender por la obra social bonaerense. Idéntica situación estaría registrándose entre las clínicas e institutos de estudios diagnósticos. Agrava el escenario la imposibilidad de viajar o conseguir derivaciones a otros distritos en medio de la pandemia. A esto se suma "el tema de los cobros indebidos", que impacta directamente en los de por sí golpeados bolsillos docentes, otro de los gremios que no han tenido paritaria a lo largo del 2020. "Nosotros tenemos un valor establecido por cada una de las prestaciones que cubre IOMA, y resulta que cuando te vas a atender son 500, 600, 1.000 o 1.500 pesos los que hay que poner, cuando no te hacen pagar la consulta o estudio por completo", señaló García. "El discurso que escuchás del médico es que IOMA paga dentro de 4 o 5 meses, pero a los docentes no les devuelven el dinero que le cobraron de más". UDOCBA reconoce que no sabe dónde está el problema, si en la delegación local de IOMA o en el Círculo Médico Campana. Hugo Martínez, secretario de Capacitación, aseveró estar en conocimiento de prestadores que "no cobran hace un año y medio". Pero desde el gremio señalan también que el titular de la obra social, Homero Giles, había anunciado a principio de año que todas las deudas serían saldadas. Por eso, el sindicato decidió solicitar el envío de una auditora oficial. "Para la auditora tenemos un montón de planteos, incluso el listado de especialistas que no están dando cobertura, la están brindando de mala calidad o a través de pagos indebidos, generando un daño en el bolsillo del compañero que ya difiere parte de su sueldo a la obra social", explicó Pedro Espinosa. "Vamos a pedir que en base a lo que está publicado como lista de médicos prestadores, se haga un exhaustivo análisis de lo que está pasando. Realmente no sabemos dónde está el problema, pero creemos que entre los prestadores e IOMA hay un gran cortocircuito en el que nosotros estamos como rehenes, pero queremos saber si podemos ayudar con la solución". En ese sentido, Marisa García expresó el deseo de UDOCBA de "tener una cartilla que sea lo más fiable posible" y pidió además que se revea la cobertura de medicamentos para tratamientos específicos: "Los médicos solo están recetando monodrogas y no se puede acceder a medicamentos compuestos, siendo que muchos padecimientos lo requieren de forma imprescindible". Y señaló que "los reclamos por vía de excepción llevan mucho tiempo y justamente es con lo que no contás en los tratamientos de este tipo". De acuerdo a las autoridades de UDOCBA Campana, los afiliados a IOMA tienen cada vez más "bronca y fastidio" sobre todo al recordar que todos los meses realizan su aporte con el cobro de sus salarios. "Parecemos ciudadanos de 3 o 4 categoría porque vas al médico, te preguntan qué obra social tenés y cuando decís IOMA, te ponen al final de todo", aseguró Carolina Carabajal, secretaria de Organización del gremio. Esta denuncia está lejos de ser la primera contra la mayor obra social bonaerense en lo que va del año. En julio, entró en conflicto con la Asociación Médica Platense que reclamó retrasos en pagos y falta de actualización de honorarios médicos. La situación puso en riesgo el acceso al servicio de salud de 300 mil afiliados. Y este viernes se registró otro principio de conflicto en Tandil, donde la Asociación Judicial Bonaerense, ATE, Soeme, Suteba, Unión de Educadores Tandil (FEB), el Sindicato de Trabajadores Municipales, Udocba y UPCN expusieron "irregularidades" en la atención y cobertura, incluidos supuestos cobros indebidos. "Queremos hacer extensivo la invitación para sumarse a este reclamo al resto de las organizaciones sindicales del Estado bonaerense, porque somos muchos los que estamos sufriendo", señaló la dirigente Marisa García de UDOCBA Campana. Por su parte, Pedro Espinosa manifestó: "IOMA está en caída libre. Habían sido auspiciantes las palabras de Homero Giles al decir que venía a terminar con un montón de prácticas y cuestiones, pero hasta el momento se quedaron en eso, porque en los hechos cada vez es peor la cobertura".



