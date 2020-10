La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Incidentes en la ex "La Facera"







Tuvieron lugar el jueves, mientras trabajaba una pala retroexcavadora sobre la calle Cordeu. El jueves por la tarde, una pala retroexcavadora realizó movimientos de suelos en el predio de la ex La Facera con la finalidad de desalentar eventuales usurpaciones. Los trabajos se realizaron sobre la extensión de la calle Cordeu sobre el predio propiamente dicho, y unos 100 metros a la redonda, sobre el lateral que linda con el barrio Lubo. Según explicó un técnico presente en el lugar, trabajos similares se concretarán del lado de La Josefa. Durante los trabajos, un grupo de vecinos comenzó a tirar piedras al equipo y a protestar contra los policías presentes en el lugar, pero el incidente no pasó a mayores.





Los trabajos se realizaron sobre el lateral que da al barrio Lubo, con la intensión de desalentar eventuales usurpaciones.

#Dato VIDEO corte de la calle Cordeu ordenado por la Municipalidad de #Campana para desalentar la toma de terrenos de predio privado de la Ex Fabrica de Ladrillos Cerámicos FACERA. De esta manera queda la entrada frontal con patrullajes preventivos de CP?? y las cámaras de CIMOPU pic.twitter.com/wqqwOcBPiJ — Daniel Trila (@dantrila) October 2, 2020 HILO ANTERIOR #Dato VIDEO y testimonio de vecinos. Las retroexcavadoras siguieron trabajando hoy en el lateral de la calle Zaballo, entre el barrio La Josefa y el campo Facera, donde en reiteradas ocasiones se procedió para evitar las tomas de terrenos. pic.twitter.com/d3if5ncSVq — Daniel Trila (@dantrila) September 29, 2020

